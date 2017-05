Varroc Lighting Systems s'étend au Brésil pour agrandir son entreprise mondiale d'éclairage







- Varroc Lighting Systems ajoute à son établissement au Brésil un plan de recrutement de 160 employés

- Cette décision fait de la société l'un des seuls fournisseurs mondiaux d'éclairage extérieur à disposer de capacités sur chaque continent où sont fabriqués des véhicules

- Varroc Lighting Systems et MEKRA Lang créent un partenariat et partageront les installations existantes de MEKRA Lang à Sorocaba dans le São Paulo

PLYMOUTH, Michigan, 26 mai 2017 /PRNewswire/-- Varroc Lighting Systems a annoncé aujourd'hui son expansion sur le marché clé du Brésil, soutenant ainsi les plans de croissance de la société dans le monde entier. Cette expansion stratégique, rendue possible grâce à un partenariat avec la société allemande MEKRA Lang augmente davantage l'empreinte concurrentielle mondiale de Varroc Lighting Systems.

« L'intention première de cette expansion au Brésil à ce moment précis est de soutenir nos clients grâce à une bonne empreinte pour les plates-formes mondiales de véhicules, » a déclaré Stephane Vedie, PDG de Varroc Lighting Systems. « Les constructeurs automobiles mondiaux cherchent de plus en plus de moyens pour réduire les coûts et la complexité, et pour accroître l'efficacité. En construisant à la fois une présence physique et une équipe sur ce marché critique, nous sommes devenus l'un des seuls fournisseurs mondiaux d'éclairage extérieur à disposer de capacités sur chaque continent où sont produits des véhicules. »

Dans le cadre du partenariat entre Varroc Lighting Systems et MEKRA Lang, les sociétés partageront des installations de 66 000 pieds carrés à Sorocaba où MEKRA Lang est en activité depuis 1998. En plus de partager un espace, MEKRA Lang fournira le moulage par injection et apportera le soutien administratif de Varroc Lighting au Brésil.

« Le partenariat avec une industrie leader comme MEKRA Lang au Brésil nous permettra de faire monter en puissance notre production beaucoup plus rapidement en bénéficiant de l'expertise de son équipe qui opère au Brésil depuis plus de 15 ans. Cela permettra aux deux entreprises de profiter de la mise en place d'un coût concurrentiel, » a poursuivi Vedie.

La collaboration entre les deux sociétés est déjà établie en Inde où Varroc Group, société-mère de Varroc Lighting Systems, a son siège.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre relation avec Varroc Lighting Systems, en particulier au Brésil, » a commenté Dr Werner Lang de MEKRA Lang. « Ce partenariat au Brésil nous donne une position unique d'où nous allons travailler ensemble pour approvisionner nos clients dans la région. À MEKRA Lang, nous cherchons toujours à identifier des synergies et travailler avec d'autres sociétés de premier plan. »

Varroc Lighting Systems prévoit d'embaucher dans les prochaines années plus de 160 employés brésiliens à la production afin de gérer des mises sur le marché cruciales pour plusieurs constructeurs automobiles mondiaux.

À PROPOS DE VARROC LIGHTING SYSTEMS

Varroc Lighting Systems est un fournisseur leader mondial de solutions d'éclairage novatrices pour les automobiles et les deux-roues, et qui contribue à une amélioration permanente de la sécurité, de la mobilité et du style. Avec son siège à Plymouth dans le Michigan aux États-Unis, la société a plus de 7 200 employés dans le monde avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Elle apporte sur le traditionnel marché de l'automobile une technologie de pointe avec des solutions de haute qualité à des prix compétitifs. Varroc Lighting Systems est un membre clé de la famille d'entreprises de pièces automobiles du Group Varroc représentant 1,5 milliard de dollars.

Visitez www.varroclighting.com pour davantage d'informations.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Susannah Wesley-Ahlschwede, Edelman

susannah.wesley@edelman.com, 313 394 9798

