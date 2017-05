5GAA accueille AT&T, Jaguar Land Rover, NTT DOCOMO et Samsung Electronics comme membres élus du conseil d'administration







La 5G Automotive Association a annoncé aujourd'hui l'élection de ses nouveaux membres du conseil d'administration suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 11 mai 2017. Les membres actuels AUDI AG, BMW Group, China Mobile, Daimler AG, Ericsson, Ford, Huawei, Intel, Nokia, SAIC Motor, Vodafone Group et Qualcomm Incorporated seront rejoints par AT&T, Jaguar Land Rover, NTT DOCOMO et Samsung Electronics.

L'élection d'AT&T, Jaguar Land Rover, NTT DOCOMO et Samsung Electronics comme membres du conseil d'administration renforcera la position de 5GAA comme association interprofessionnelle globale regroupant des entreprises des secteurs de l'automobile, de la technologie et des télécommunications. Elle reflète la diversité des membres de 5GAA, aussi bien en termes de présence géographique que d'expertise.

Le président Christoph Voigt (Audi) et le vice-président Thierry Klein (Nokia) ont tous deux été réélus pour un second mandat. Le conseil d'administration de l'association a renouvelé le mandat du comité exécutif sortant : Dino Flore (Qualcomm) garde son poste de directeur général, tout comme le secrétaire Markus Dillinger (Huawei) et le trésorier Fathi Arafat Husein El-Dwaik (BMW). Le conseil d'administration a également confirmé la nomination des présidents et vice-présidents élus des groupes de travail.

« Nous sommes ravis qu'AT&T, Jaguar Land Rover, NTT DOCOMO et Samsung Electronics aient rejoint le conseil d'administration de 5GAA, » a déclaré Christoph Voigt, président du conseil d'administration de 5GAA. « Avec leur présence globale et leur expertise diverse, ils contribueront à connecter encore davantage les secteurs de la communication et de l'automobile pour développer des solutions de bout en bout pour les services de transport et de mobilité du futur. »

