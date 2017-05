Hovione annonce le début d'un essai clinique de phase 1 sur HY02, une pommade stérile propriétaire à base de minocycline pour le traitement d'un sous-groupe d'inflammation oculaire antérieure







CORK, Irlande, May 26, 2017 /PRNewswire/ --

Hovione a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier essai clinique. Hovione commencera bientôt le recrutement pour son essai clinique de phase 1 sur HY02, une pommade stérile propriétaire à base de minocycline pour le traitement d'un sous-groupe d'inflammation oculaire antérieure, se manifestant généralement sur le bord interne de la paupière, entraînant une irritation des yeux et parfois des symptômes plus graves comme la baisse de l'acuité visuelle et/ou l'irritation de la cornée. Cette première étude sur des sujets humains est un essai randomisé en double aveugle, qui inclura trois volets et recrutera environ 36 patients au cours des prochains mois. Hovione prévoit d'annoncer ses résultats primaires d'ici à la fin 2017.

Carla Vozone, vice-présidente de la division Product Development and Licensing (PDL) chez Hovione, a exprimé son enthousiasme concernant cette première étude d'Hovione utilisant un IPA à base de minocycline protégé par un brevet et une formulation développée par Hovione. « Hovione est un fabricant de tétracycline de premier plan depuis plus de 30 ans. Il est gratifiant de prendre de la minocycline, connue systémiquement pour ses bienfaits anti-inflammatoires et antibactériens, et de l'appliquer localement sur le site d'action chez ces patients atteints d'une maladie significative. En outre, nous sommes convaincus que l'administration par voie topique augmentera l'exposition à la zone affectée sans les effets indésirables négatifs associés à l'administration par voie orale. »

Les tétracyclines administrées par voie orale sont utilisées largement et efficacement pour lutter contre les maladies fortement associées à des réactions inflammatoires comme l'acné papulo-pustuleuse ou la rosacée. La bioactivité antimicrobienne des tétracyclines est reconnue comme étant associée à la capacité d'un médicament à inhiber les métalloprotéinases matricielles (MPM), en particulier la MPM-9. La minocycline semble avoir un effet anti-inflammatoire supérieur en raison de son caractère lipophile accru par rapport aux autres tétracyclines. Cela a conduit Hovione à commencer à tester son produit ophtalmique novateur dans cette nouvelle indication.

« Les ophtalmologistes et les optométristes ont constaté les nombreux effets bénéfiques des agents de la classe des tétracyclines sur la surface oculaire, l'épithélium cornéen et le stroma, ainsi que sur les glandes de Meibomius, le bord des paupières et la peau péri-oculaire. Malgré leurs effets secondaires systémiques, la doxycycline et la minocycline administrées par voie orale sont couramment prescrites pour une grande variété de maladies oculaires et cutanées », a déclaré le Dr John Sheppard, chercheur clinique pour l'essai de phase 1 d'Hovione. « Les activités anti-collagénolytiques, anti-MMP9, anti-inflammatoires et lipolytiques auxiliaires de cette classe d'antibiotique se sont avérées bénéfiques pour littéralement des millions de patients. La perspective d'un agent topique efficace comme la minocycline est véritablement exaltante, et fournira un accès plus sûr à cet agent thérapeutique hautement respecté et compréhensiblement sous-utilisé. »

La pommade stérile à base de minocycline d'Hovione est une formulation propriétaire avec une base de minocycline cristalline et des excipients à base d'huile. Hovione a demandé et obtenu l'octroi de brevets pour l'IPA et le produit médicamenteux. Ce portefeuille de brevets accordés couvre à la fois les États-Unis et l'UE, avec d'autres demandes de brevets en instance qui élargiront ce portefeuille à travers le monde. Avec les brevets déjà octroyés, Hovione bénéficie de l'exclusivité jusqu'en 2033.

À propos d'Hovione

Hovione est une entreprise internationale, forte de plus de 57 ans d'expérience en tant qu'organisation de développement et de fabrication contractuelle (CDMO). Elle est actuellement un fournisseur pleinement intégré offrant des services pour les substances médicamenteuses, les produits médicamenteux intermédiaires et les produits médicamenteux. Avec quatre sites inspectés par la FDA aux États-Unis, en Chine, en Irlande et au Portugal, ainsi que des laboratoires de développement à Lisbonne, au Portugal, et dans le New Jersey, aux États-Unis, la société fournit à de grandes marques pharmaceutiques des services pour le développement et la fabrication conforme de médicaments innovants, parmi lesquels des composants extrêmement puissants. Pour les entreprises opérant dans le secteur des produits pharmaceutiques génériques, la société propose des produits IPA spécialisés. Hovione fournit en outre des services de développement de produits propriétaires et des opportunités d'octroi de licences pour des produits médicamenteux. Dans le domaine de l'inhalation, Hovione est la seule entreprise indépendante à offrir une gamme de services complète. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.hovione.com

