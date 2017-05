Cannes Film Festival 2017 : de GRISOGONO "Love On The Rocks" - Une déclaration d'amour aux femmes qui l'inspirent et aux pierres qui les subliment







CANNES, France, May 26, 2017 /PRNewswire/ --

LA COLLECTION

L'amour, un sentiment complexe d'attraction, de désir, de force magnétique, s'exprime dans chacune des créations Haute Joaillerie de GRISOGONO. Il incarne l'interaction subtile entre la créativité, la préciosité et la généalogie des pierres, et les femmes qui inspirent le joaillier genevois.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160908/405751LOGO )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516528/de_GRISOGONO_High_Jewellery_Bracelet.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516529/de_GRISOGONO_High_Jewellery_Earrings.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516530/de_GRISOGONO_High_Jewellery_Necklace.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516531/de_GRISOGONO_High_Jewellery_ring.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516533/de_Grisogono_Cannes_2017_afterparty.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516535/Garrn_Fowler_Sampaio.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516536/Hailey_Baldwin.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516537/Jessie_J.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516538/Ming_Xi.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516540/Morrone_Gruosi_Ora_Hosk.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516541/Naomi_Campbell.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516542/Nicole_Kimpel_Antonio_Banderas.jpg )

Le rideau se lève sur le 70ème Festival de Cannes et sur les créations joaillières de la Maison de GRISOGONO. Sous les traits d'une collection de Haute Joaillerie présentant près de 60 pièces uniques rivalisant d'audace, de GRISOGONO déclare son amour inconditionnel pour les plus belles pierres du monde. Des gemmes qui exultent en pierre de centre, qui du brut, sont taillées, polies avant d'être magistralement sublimées sous d'impertinents sertissages. Des pierres révélées au coeur de combinaisons de couleurs et de pierres audacieuses, rehaussées de détails aussi élégants que complexes à réaliser. La matière qui les entoure est rhodiée de noir, ourlée de liserés pavés ou encore finement ciselée de volutes laissant la pierre irradier sous la lumière.

Un amour des pierres qui symbolisent depuis 24 ans la philosophie de la Maison de GRISOGONO ainsi que son fondateur et directeur artistique, Fawaz Gruosi.

LA SOIREE

C'est au coeur de cette région granitique et métamorphique à la géologie particulière, que Fawaz Gruosi a réuni ses amis pour une soirée « LOVE ON THE ROCKS ».

Evénement le plus festif et attendu de la scène cannoise durant le Festival, la soirée de GRISOGONO a réuni les plus belles femmes, des pierres responsables parmi les plus rares et les plus audacieuses créations du monde.

Pour finir cette soirée de célébration en beauté, Jessie J - star des charts internationalement reconnue - a offert aux invités un concert privé.



Au coeur de cette soirée, plus de 600 convives parmi lesquels :

Hailey Baldwin,

Elsa Hosk,

Cindy Bruna,

Jessie J,

Ming Xi,

Naomi Campbell,

Jenaye Noha,

Praya Lundberg,

Sara Sampaio,

Tina Kunakey,

Tony Garn,

Natasha Poly,

Antonio Banderas,

Leonado DiCaprio,

Chris Tucker,

Maria Borges,

Camilla Morrone,

Kimberley Garner,

Lewis Hamilton

...

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 01:00 et diffusé par :