Un 100e brevet marque l'engagement de Protean Electric envers l'innovation







FARNHAM, Angleterre et SHANGHAI, 26 mai 2017 /PRNewswire/-- Protean Electric, entreprise de technologie mondiale de moteurs électriques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a récemment obtenu son 100e brevet, ce qui l'établit comme pionnier de l'innovation pour les solutions de moteur-roue électrique de l'industrie automobile.

Le nombre de brevets attribués à ce jour, auxquels s'ajoutent plus de 150 en attente, reflète l'engagement de la société à veiller à ce que sa technologie dispose de liberté d'exploitation et à ce que ses clients puissent se fier à des solutions novatrices dans le domaine de la technologie des moteurs électriques. Ces brevets à l'échelle du monde entier concernent environ 70 inventions et protègent la technologie de ProteanDRIVE® sur les marchés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Dr Chris Hilton, directeur de la Technologie chez de Protean Electric, a commenté : « Culturellement, nous sommes une organisation pleine de curiosité, constamment à la recherche de la prochaine grande idée ou solution, et au point de vue commercial, il nous faut donner confiance dans notre marge de manoeuvre à nos clients, nos franchises et nos actionnaires. L'attribution de notre 100e brevet démontre notre engagement non seulement vis-à-vis de la recherche-développement, mais encore des pratiques d'excellence commerciale permettant de protéger nos idées et inventions grâce à un portefeuille complet de brevets. »

Parmi les nombreux développements technologiques dans les véhicules des énergies nouvelles, les brevets de Protean Electric couvrent des concepts modulables qui créent l'efficacité énergétique, avec une maniabilité supérieure des véhicules, de leur électronique et de leur sécurité. Réputée pour ses moteurs-roues ProteanDrive PD18 et PD16 pour véhicules électriques et hybrides, Protean Electric est positionnée stratégiquement pour jouer un rôle majeur sur le marché mondial en plein essor du moteur électrique.

Sa stratégie en matière de brevets renforce sa position sur un secteur dynamique à mesure que les pays sont de plus en plus nombreux à s'engager envers les véhicules fonctionnant sur de nouvelles sources d'énergie et que le grand public se tourne vers l'électrique. Le parcours est tracé pour une croissance rapide du marché de l'IWM (In-Wheel Motor, ou moteur-roue) et de ses opportunités de développement de produits. À elle seule, la Chine se détermine à avoir sur la route cinq millions de véhicules des énergies nouvelles d'ici à 2020.

À propos de Protean Electric

Protean Electric conçoit, développe et fabrique les moteurs-roues ProteanDRIVE®, solution de moteur entièrement intégré à la roue. Protean poursuit ses activités au Royaume-Uni, à Shanghai en Chine et aux États-Unis, et possède une usine à Tianjin en Chine.

Pour davantage d'informations, visitez http://www.proteanelectric.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/516447/Protean_Electric_Dr_Chris_Hilton.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/369601/Protean_Electric_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 00:01 et diffusé par :