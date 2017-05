DXC Technology et Mphasis collaborent pour accélérer la transformation des applications et les solutions de modernisation des clients d'entreprise







TYSONS, Virginie et NEW YORK, 26 mai 2017 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), la plus importante société de services informatiques indépendante au monde, et Mphasis (BSE : 526299; NSE : MPHASIS), un prestataire de services informatiques spécialisé dans le cloud et les services cognitifs, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle relation de partenaire de solution visant à transformer et moderniser les applications d'entreprise pour le cloud public, privé et hybride.

Cette collaboration s'appuie sur une expertise verticale complémentaire approfondie, de solides portefeuilles en matière de services informatiques de nouvelle génération ? incluant le cloud et les innovations numériques ? et des capacités d'automatisation accélérée pour offrir une forte valeur commerciale à des organisations de tous les secteurs dans le monde entier. Les deux entreprises travailleront ensemble pour aider leurs clients à accélérer la modernisation de leurs applications à mesure qu'ils migrent sur le cloud.

« Dans chaque industrie, nos clients constatent une perturbation numérique accrue de leurs modèles économiques ainsi que le besoin d'accroître la vitesse et la flexibilité afin d'être réellement compétitifs », déclare Mike Klaus, vice-président principal et directeur général des services d'application chez DXC Technology. « Ensemble, Mphasis et DXC seront le catalyseur qui permettra aux clients d'entreprise du monde entier d'opérer la transformation vers le cloud. »

« Il est vital pour les entreprises de transformer et de moderniser les applications des clients sur le cloud public, privé et hybride afin de rester pertinents à l'avenir dans l'ère numérique et d'alimenter leur trajectoire de croissance », déclare Nitin Rakesh, président-directeur général de Mphasis. « Nous nous réjouissons de devenir partenaire de solution de DXC, car cela tire profit de l'atout majeur de Mphasis qui consiste à accélérer le parcours de transformation numérique de nos clients à l'aide des services cloud. Avec cette collaboration, Mphasis et DXC continueront d'apporter plus de valeur ajoutée à nos clients. »

DXC et Mphasis travailleront ensemble pour fournir des solutions aux clients de toutes les industries, notamment des secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance. En appliquant des modèles fondés sur la consommation, des capacités d'automatisation et les compétences informatiques de nouvelle génération de chaque entreprise, DXC et Mphasis aideront leurs clients à réduire le coût de leurs systèmes informatiques existants, puis à réinvestir les économies dans la modernisation des applications professionnelles critiques et de grande valeur sur le cloud à une vitesse et une échelle importantes.

« Les entreprises et organisations de grande envergure entreprennent des modernisations d'application et des transformations massives pour rester compétitives sur leurs marchés respectifs. Ces partenariats de prestataires de services mettent à profit leurs points forts mutuels pour aider les clients à accélérer leurs initiatives de transformation numérique complexes et critiques », déclare Gard Little, directeur de la recherche chez IDC.

La relation de DXC avec plus de 6 000 clients dans 70 pays vient compléter les modèles de prestation et de compétitivité commerciale innovants de Mphasis, tels que le partage des risques à capacité fixe et fondé sur les résultats, afin de fournir un éventail de solutions aligné sur les besoins des clients de grandes entreprises. Mphasis fait désormais partie du DXC Partner Network.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est la plus importante société de services informatiques indépendante au monde, qui aide ses clients à exploiter le pouvoir de l'innovation pour prospérer dans le changement. Créée par la fusion de CSC et de l'activité services d'entreprise de Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology dessert près de 6 000 clients du secteur privé et public dans 70 pays. L'indépendance technologique, le talent mondial et le réseau de partenaires étendu de la société se combinent pour offrir des services et des solutions informatiques puissants de nouvelle génération. DXC Technology est reconnue comme l'une des meilleures entreprises citoyennes au monde. Pour de plus amples informations, consultez le site web www.dxc.technology.

À propos de Mphasis

Mphasis (BSE : 526299; NSE : MPHASIS) permet à ses clients de réimaginer leur futur numérique en appliquant une formule unique qui combine cloud intégré et technologies cognitives. La formule du succès de Mphasis, X2C2 TM, (tout migrer sur le cloud et tout alimenter par le cognitif), stimule cinq dimensions de valeur commerciale avec une transformation numérique front to back intégrée et axée sur le consommateur, facilitant les activités commerciales et la transformation technologique. Mphasis applique des avancées en matière de cognition et de cloud aux applications et aux services d'infrastructure traditionnels pour apporter une efficacité et une rentabilité devenues indispensables. Les architectures et outils de référence de Mphasis, combinés à une expertise du domaine et une hyperspécialisation, forment la base qui permet de tisser des relations solides avec des clients prestigieux. Cliquez ici pour en savoir plus.

