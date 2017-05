VIA Rail renouvelle son partenariat avec Missing Children Society of Canada







TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale des enfants portés disparus, VIA Rail Canada (VIA Rail) a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son partenariat avec l'organisme Missing Children Society of Canada (MCSC) pour une 3e année consécutive.

« VIA Rail collabore avec Missing Children Society of Canada dans le but de nous joindre à l'effort collectif et retrouver les 45 000 enfants portés disparus chaque année au Canada. À titre de service public, nous avons à coeur la sécurité de nos communautés. Le personnel entier de VIA Rail se tient sur un pied d'alerte, prêt à participer à la recherche d'enfants disparus à bord de nos trains, dans nos gares et près de nos bureaux », a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail.

En 2015, VIA Rail s'est jointe à d'autres entreprises qui soutiennent la plateforme de communication CodeSearchMC de la MCSC. L'application permet d'envoyer aux utilisateurs des mises à jour et de l'information en temps réel sur les enfants disparus grâce à des alertes instantanées géociblées et un fil d'actualités intégré.

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses 2 600 employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, ainsi que plusieurs autres grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné sept prix d'excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

