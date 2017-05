La Police provinciale de l'Ontario fait part de décès et de nombreuses accusations liées à la circulation au cours de la longue fin de semaine







ORILLIA, ON, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les agents de la Police provinciale ont été occupés sur la route et hors route aux abords et au cours de la longue fin de semaine de la fête de la Reine, enquêtant sur deux décès liés à des accidents de véhicules hors route et portant de nombreuses accusations.

Durant la Semaine canadienne de la sécurité routière (du 16 au 22 mai 2017), la Police provinciale a porté près de 9 400 accusations pour excès de vitesse, 165 d'entre elles étaient des accusations de courses de rue portées contre des conducteurs ayant dépassé de plus de 50 km/h la limitation de vitesse permise.

Les agents ont également porté 649 accusations liées au port de la ceinture de sécurité, 482 accusations liées à la conduite inattentive, 124 accusations liées à la conduite sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, et diverses autres accusations liées à la circulation à l'encontre de conducteurs dont le comportement au volant représentait un danger pour les autres usagers de la route au cours de l'une des longues fins de semaine les plus chargées de l'année pour ce qui est de la circulation.

Même si la Police provinciale était soulagée de voir la longue fin de semaine se terminer sans décès sur les routes de l'Ontario, les agents ont dû répondre à deux accidents distincts de véhicules hors route dans lesquels les deux conducteurs des véhicules hors route impliqués sont décédés.

La Semaine canadienne de la sécurité routière est une campagne nationale visant à informer les conducteurs, par l'éducation et l'application des lois, sur les quatre principaux comportements à risque responsables de collisions mortelles sur la route. Ces comportements sont la conduite avec des facultés affaiblies, la distraction au volant, la conduite agressive ainsi que le non-port de la ceinture.

La Police provinciale rappelle à tous les conducteurs que, même si la campagne est terminée, les agents ont pour mission de changer ces comportements au volant, jour et nuit, tout au long de l'année.

