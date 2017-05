MISE À JOUR - Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre Justin Trudeau pour le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai 2017

OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ - Itinéraire du premier ministre Justin Trudeau pour le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai 2017 : Le vendredi 26 mai 2017 Sigonella (Italie) 1 h 25 Le premier ministre arrivera à Sigonella, en...

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale des enfants portés disparus, VIA Rail Canada (VIA Rail) a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son partenariat avec l'organisme Missing Children Society of Canada (MCSC) pour...