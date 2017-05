Avis - Des produits de santé non autorisés saisis dans deux magasins pour adultes de Scarborough peuvent présenter des risques graves pour la santé







OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ -

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que plusieurs produits de santé non autorisés saisis chez deux détaillants de Scarborough (Ontario) peuvent présenter des risques graves pour la santé. Les produits saisis incluent des poppers et des produits vendus pour améliorer la performance sexuelle.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé tout produit visé.

Produits touchés

Voici la liste des produits non autorisés saisis et des ingrédients mentionnés sur leur étiquette ou détectés lors d'analyses.

Magasin de détail Produits Ingrédient(s) Adult Store 2365, av. Eglinton E. Scarborough (Ontario) Rochfort 10ml Nitrite d'isobutyle Finegra-100 Sildénafil Super Panther 7K Yohimbé Premium X Pulse 2000 Yohimbé Premium Pro Power 3500 Extrait d'écorce de yohimbé Hard Rock 3800 Extrait d'écorce de yohimbé XXL Ant 3000 Extrait d'écorce de yohimbé Black Mamba 2 Premium Yohimbé Mamba is Hero Yohimbé, sildénafil, desméthyle carbodénafil et dapoxétine Master Zone 1500 Sildénafil et tadalafil Homerama Adult Video 2524, av. Eglinton E Scarborough (Ontario) Wet XXX Yohimbé 7K Yohimbé Super Panther 7K Yohimbé Passion Classic Yohimbé Titanium 4000 Sildénafil et tadalafil

Santé Canada a également saisi les produits non autorisés suivants. Il avait saisi des produits ayant un emballage semblable chez d'autres détaillants parce que la présence d'un médicament d'ordonnance était mentionnée sur l'étiquette ou avait été détectée lors d'analyses.

Magasin de détail Produits Détails Adult Store 2365, av. Eglinton E. Scarborough (Ontario) Zhen Gongfu L'analyse antérieure d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil non déclaré. Stiff Rock L'analyse antérieure d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil non déclaré. One For Her L'analyse antérieure d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de tadalafil non déclaré. Rush 10ml La présence de nitrites d'alkyle était mentionnée sur l'étiquette de produits ayant un emballage semblable saisis auparavant. Super Rush 10ml Blue Boy 10ml Homerama Adult Video 2524, av. Eglinton E Scarborough (Ontario) Rush 10ml La présence de nitrites d'alkyle était mentionnée sur l'étiquette de produits ayant un emballage semblable saisis auparavant. Super Rush 10ml Jungle Juice Gold Label 10ml Jungle Juice Gold Label 30ml Jungle Juice Platinum 10ml Jungle Juice Platinum 30ml

Ce que les consommateurs devraient faire

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués Santé Canada .

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués Santé . Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1-866-234-2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur.

en composant sans frais le 1-866-234-2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1-800-267-9675 ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Ce que Santé Canada fait

Santé Canada a procédé à la saisie des produits chez les détaillants. Si d'autres produits, d'autres détaillants ou d'autres distributeurs sont identifiés, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens, au besoin.

Contexte :

« Poppers » est un terme argotique désignant les produits qui contiennent des nitrites d'alkyle. Même si l'étiquette de ces produits indique qu'ils servent de nettoyants pour articles en cuir, de parfums d'ambiance ou d'encens liquide, ces produits sont inhalés ou ingérés par des consommateurs à des fins récréatives. Les produits contenant des nitrites d'alkyle peuvent causer des effets graves, voire la mort, selon la quantité utilisée, la fréquence et la durée d'utilisation, de l'état de santé de la personne et des autres médicaments qu'elle prend. Étant donné qu'il est difficile de contrôler la quantité inhalée, son utilisation peut entraîner une surdose accidentelle. Avaler ces produits peut entraîner de graves complications médicales et peut s'avérer mortel. Les personnes présentant certains problèmes de santé (récent traumatisme crânien, saignements à la tête, glaucome ou maladie du coeur) et celles qui prennent certains médicaments (plus particulièrement des médicaments contre la dysfonction érectile, des médicaments contre l'hypertension artérielle, certains médicaments contre les migraines et de fortes doses d'aspirine) et des drogues illicites sont particulièrement à risque.

Santé Canada tient une liste des adresses des détaillants au Canada qui ont déjà vendu des « poppers ». Les Canadiens peuvent consulter la liste pour surveiller les mises à jour dans leur région.

Sildénafil et tadalafil sont des ingrédients de médicaments d'ordonnance. Les produits contenant ces ingrédients doivent seulement être utilisés sous la supervision d'un praticien de la santé. Le sildénafil et le tadalafil sont déconseillés aux patients qui prennent des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine) en raison du risque d'hypotension potentiellement mortelle. Les personnes ayant des problèmes cardiaques sont plus susceptibles de subir des effets secondaires cardiovasculaires, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, de l'hypertension et de l'arythmie cardiaque. Maux de tête, rougeurs au visage, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

Le desméthyle carbodénafil est une substance semblable au sildénafil qui peut présenter les mêmes risques pour la santé.

La yohimbine est un médicament d'ordonnance et devrait seulement être utilise sous la supervision d'un professionnel de la santé. La yohimbine est tirée du yohimbé, un extrait d'écorce. L'utilisation de la yohimbine ou du yohimbé peut causer des effets indésirables graves, surtout chez les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies du coeur, du rein ou du foie. Augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, anxiété, étourdissements, tremblements, maux de tête, nausée et troubles du sommeil sont autant d'effets secondaires associés à la yohimbine. Elle ne devrait pas être prise par des enfants ou par des femmes enceintes ou qui allaitent.

La dapoxétine est un médicament utilisé pour soigner l'éjaculation précoce et n'est pas autorisé pour la vente au Canada. Ses effets secondaires incluent l'évanouissement ou la perte de connaissance, l'étourdissement, les changements de tension artérielle, une vision trouble, des crises d'épilepsie, des maux de tête, de la diarrhée et de la nausée. La dapoxétine ne devrait pas être utilisée par les personnes qui souffrent de conditions cardiaques, de maladie du foie, qui ont des antécédents de manies ou de trouble bipolaire, ou qui prennent certains autres médicaments, y compris des inhibiteurs de la monoamine-oxydase, des antidépresseurs et un certain nombre d'autres médicaments et de produits à base d'herbes médicinales qui peuvent interagir avec la dapoxétine.

Information supplémentaire

Pour en savoir plus sur les produits de santé naturels et les autres produits d'autosoins, veuillez consulter Canada.ca/produits d'autosoins.

Also available in English

