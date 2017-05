Journée canadienne du multiculturalisme : Une célébration de notre diversité!







Le gouvernement du Canada appuie la Journée canadienne du multiculturalisme!

GATINEAU, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - En cette année exceptionnelle de Canada 150, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les célébrations de la Journée canadienne du multiculturalisme qui auront lieu à Montréal, Vancouver et Toronto le 27 juin. Ces festivités hautes en couleur s'inscrivent dans le cadre des Journées du Canada en fête.

Le gouvernement du Canada a octroyé une somme de 400 000 dollars aux FrancoFolies de Montréal pour organiser les activités entourant la Journée canadienne du multiculturalisme à Montréal. Un appui financier de 230 000 dollars a également été remis au Centre Harbourfront pour la tenue des festivités qui se dérouleront à Toronto. Enfin, 200 000 dollars ont été accordés à la Canada Place Corporation pour la Journée canadienne du multiculturalisme à Vancouver.

L'aide accordée à ces trois organismes pour la Journée canadienne du multiculturalisme provient du Fonds Canada 150 de Patrimoine canadien.

Le 13 novembre 2002, le gouvernement du Canada a désigné par Proclamation officielle le 27 juin de chaque année comme la Journée canadienne du multiculturalisme. Cette journée donne à tous les Canadiens l'occasion de célébrer et d'apprécier la contribution des différents groupes et communautés multiculturels à la société canadienne.

Citation

« Alors que nous soulignons Canada 150, les célébrations de cette année seront plus palpitantes que jamais. La fête du Canada et la Journée canadienne du multiculturalisme nous offrent d'excellentes occasions de célébrer les contributions des Canadiens de toutes les origines. Je vous invite à participer aux festivités et à montrer au monde entier en quoi notre pays est spécial. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Organisée par Les FrancoFolies de Montréal, la Journée canadienne du multiculturalisme à Montréal proposel'activité communautaire gratuite « Fêtons notre diversité! » pour célébrer l'apport et la richesse de la diversité multiculturelle grâce à une journée familiale favorisant les rencontres. Les festivaliers de tous les horizons sont invités à se réunir à une aire de pique-nique et à prendre part à un immense barbecue collectif, tout en assistant aux concerts et spectacles de danse offerts par plusieurs ambassadeurs des communautés culturelles de Montréal.

À l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme à Toronto, le Centre Harbourfront offre « Here in the 6ix : Célébrez la Journée du multiculturalisme », un programme d'une journée remplie d'activités gratuites à l'image de la riche mosaïque culturelle de Toronto. Le public est invité à cette journée qui commencera aux aurores avec une reconnaissance des terres, un petit-déjeuner entre voisins et du yoga. La journée se poursuivra par la tenue de nombreux ateliers pour toute la famille et de prestations jusqu'en soirée.

À l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme à Vancouver, la Canada Place Corporation présente UNITE!, qui mettra en vedette des lauréats des prix Juno et Grammy. Pour célébrer les nombreuses communautés culturelles du Canada, des danseurs et des batteurs de classe mondiale livreront des prestations tout au long de la journée, et le public pourra participer à des ateliers et vivre des expériences interactives sur le site. Un concert de musique gratuit sera présenté en fin de soirée.

Canada 150 est une occasion de mobiliser et d'inspirer les Canadiens dans leurs communautés. C'est aussi l'occasion pour tous les Canadiens de tous les horizons de célébrer ensemble leur évolution, leur histoire et leurs valeurs communes, qui font la force de leur pays, ainsi que leurs réalisations, la majesté de leur environnement et la place de leur pays dans le monde.

La vision pour Canada 150, qui se veut rassembleuse et inspirante, met en valeur les thèmes suivants : la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, la jeunesse et l'environnement.

Les Journées du Canada comprennent quatre célébrations entre les 21 juin et 2 juillet. Cette année, à l'occasion de Canada 150, cette période sera la plus spectaculaire de toute l'histoire du Canada. Douze jours de festivités auront lieu pour la première fois d'un bout à l'autre du pays. Elles débuteront le 21 juin et se termineront en grand par un weekend complet d'activités offertes dans la région de la capitale du Canada.

Produits connexes

Journées du Canada en fête 2017 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journees-canada-fete.html

Liens connexes

FrancoFolies de Montréal http://nouvelles.equipespectra.ca/blogue/?p=16788&lang=en Centre Harbourfront http://www.harbourfrontcentre.com/festivals/multiculturalismday/ Canada Place Corporation http://www.canadaplace.ca/fr/about-us/news-and-media/news/la-place-du-canada-annonce-la-tenue-de-nouvelles-celebrations-pour-souligner-le-150e-anniversaire-du-pays/

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 17:38 et diffusé par :