Telect lance un châssis en fibre haute densité avec épissurage sur panneau







LIBERTY LAKE, Washington, 25 mai 2017 /CNW/ - Telect annonce avoir relevé le défi de l'épissurage sur cadre pour les réseaux haute densité.

Telect, une société de connectivité fibre établie dans l'État de Washington, a récemment lancé sa série LTX en plusieurs configurations, y compris le correctif et l'épissure.

Jusqu'ici, les ingénieurs de réseaux ont rencontré dans les environnements à haute densité des problèmes d'épissurage sur cadre du fait que les panneaux d'épissures occupent beaucoup de place, limitant le nombre de terminaisons possibles.

Face à ces problèmes, Telect a conçu la série LTX pour maximiser la densité des ports dans les installations à faible empreinte, en offrant 72 terminaisons dans un 1RU, 144 dans un 2RU et 288 dans un 4RU, cette dernière étant le leader sur le marché.

« La série LTX élimine le besoin d'une coffre ou d'un bâti d'épissure, en réduisant au minimum la quantité d'équipement nécessaire pour amener le câblage extérieur dans votre centre de données ou votre bureau central », explique Aaron Monheim, chef de produit chez Telect responsable du portefeuille fibre.

Chaque panneau est également livré avec les fonctions de gestion supérieures des câbles pour lesquelles Telect est connue :

Oreilles de routage pour maintenir le rayon de pliage et la protection globale des câbles



Stockage du mou de câble indispensable au maintien de l'accès



Étiquetage permettant d'identifier facilement les terminaisons optiques

La série LTX, qui peut être montée sur n'importe quel bâti d'équipement standard, offre une solution pré-terminée qui, parce que facile à installer, permet le déploiement rapide dans les extensions de réseau, éliminant le temps et le coût associés aux terminaisons de fibre sur site.

Le panneau est également disponible en correction ou avec modules répartiteurs et options MPO.

Pour en savoir plus, téléchargez la fiche technique LTX.

Défiant le statu quo et explorant la connectivité du réseau de fibre optique au-delà de ce qui est possible, Telect conçoit et fabrique depuis 1982 des produits qui relient les réseaux et protègent les investissements en fibres de nos clients. Nos produits et solutions se trouvent dans les réseaux de prestataires de services de communication, des centres de données et des réseaux de services publics autour du globe.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/516054/Telect_logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/516055/LTX_4RU_front.jpg

SOURCE Telect

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 17:31 et diffusé par :