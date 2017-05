Le gouvernement du Québec contribue au succès du Festival TransAmériques







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fier partenaire de plusieurs événements culturels, le gouvernement du Québec soutient le 11e Festival TransAmériques (FTA), qui se déroule à Montréal du 25 mai au 8 juin.

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 220 000 $ aux organisateurs du FTA pour soutenir la tenue de cette importante célébration culturelle dans la métropole.

Le FTA est reconnu pour l'audace, la diversité et la qualité de sa programmation axée sur la création contemporaine. Il accueille chaque année des artistes de renom et des artistes émergents locaux et internationaux qui attirent des dizaines de milliers de spectateurs à Montréal.

Citations

« TransAmériques est un festival qui contribue à positionner notre métropole comme lieu de référence de la création contemporaine. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui génère des retombées favorables pour Montréal, notamment en matière d'achalandage et de rayonnement international. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Chaque année, cette exceptionnelle manifestation culturelle donne à voir et à entendre le meilleur de la création contemporaine en théâtre et en danse, en provenance du Québec et de l'étranger. C'est non seulement le public et la communauté artistique qui profitent de son effervescence, mais aussi les artistes de la relève qui aspirent au dépassement et qui carburent à la nouveauté. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Depuis maintenant 11 ans, le Festival TransAmériques permet à des figures du milieu culturel de partager leurs oeuvres et d'échanger avec le public. Cet événement est devenu, au fil des ans, un important rendez-vous pour la région de Montréal, contribuant ainsi à son développement économique. »

François Blais, ministre de de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire octroie au Festival TransAmériques une aide financière de 170 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), un programme ayant pour objectif de favoriser le développement de la région métropolitaine sur les plans économique, culturel et social, ainsi que son rayonnement à l'échelle canadienne et internationale.

Le ministère de la Culture et des Communications a confirmé un soutien financier de 36 333 $, lequel est accordé en vertu du programme Aide aux projets.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale octroie une aide financière de 15 960 $ par l'entremise des mesures Subvention salariale et Concertation pour l'emploi d'Emploi-Québec.

Le spectacle 100 % Montréal, qui est inscrit à la programmation du 375e anniversaire de Montréal, sera présenté dans le contexte du Festival TransAmériques.

SOURCE Secrétariat à la région métropolitaine

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 16:58 et diffusé par :