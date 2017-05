Légalisation du cannabis - Le gouvernement Couillard tourne volontairement le dos à des centaines de millions de dollars !







QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - La chef du Bloc Québécois et députée de Vachon à l'Assemblée nationale, Martine Ouellet, a tenu à commenter la décision du gouvernement libéral de Philippe Couillard de vraisemblablement laisser au secteur privé la distribution du cannabis.

« Ce gouvernement qui a coupé à gauche et à droite et qui a causé des torts énormes en santé et en éducation, notamment, s'apprête à renoncer à des centaines millions de revenus en confiant la distribution du produit au secteur privé, déplore madame Ouellet.

Elle s'appuie sur un rapport de l'IRIS qui met de l'avant que c'est 200 millions de dollars de plus pour la première année et jusqu'à 450 millions de dollars la dixième année si la distribution est confiée à la SAQ. Voici un extrait de ce rapport :

« Choisir la SAQ devient nettement plus intéressant lorsqu'on examine les redevances versées au gouvernement. En nous basant sur la rentabilité du cannabis sur le marché noir et sur les redevances que la SAQ transfère au gouvernement grâce à la vente de l'alcool, nous évaluons à 457 millions de dollars l'augmentation des sommes livrées à l'État suivant la légalisation du cannabis si elle prend en charge sa distribution. Cet argent permettrait, en plus de financer l'ensemble des différents services de l'État, d'assurer le déploiement de campagnes de prévention et d'éducation sur la consommation du cannabis.''

La production, des milliards de dollars

Elle rappelle également que le gouvernement Couillard masque la vérité aux Québécois en prétendant la production et la distribution de cannabis récréatif ne seraient pas une source de revenus importante :

« Pourquoi les producteurs ontariens se bousculeraient à la porte du premier ministre Trudeau afin d'avoir des passe-droits pour un marché qui ne serait pas rentable?, poursuit la chef du Bloc Québécois. Il est totalement inacceptable que le gouvernement du PLQ tourne le dos à un nouveau marché qui - que l'on soit d'accord ou non, là n'est pas la question - se développera de manière importante. Un consultant américain, Adam Owens, parle même de croissance des ventes « incroyablement élevée » au cours des prochaines années. Ce gouvernement libéral si prompt à couper drastiquement dans les services, prétextant le manque d'argent, lèverait le nez sur un marché de 1,3 à 10 milliards de dollars? Et ce chiffre, selon les spécialistes, n'est pas du tout exagéré si l'on compare au marché de l'alcool au Québec qui avoisine les 6 milliards annuellement. Il y a sûrement quelque chose qu'on ne comprend pas... ou qu'on comprend trop», a conclu Martine Ouellet.

SOURCE Députés indépendants

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 16:33 et diffusé par :