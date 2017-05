Mission en Israël et en Cisjordanie - Rencontre historique entre le premier ministre Philippe Couillard et le premier ministre de l'État d'Israël Benyamin Netanyahou







JÉRUSALEM, Israël, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - En conclusion à la mission économique et institutionnelle en Israël et en Cisjordanie, le premier ministre Philippe Couillard a rencontré le premier ministre de l'État d'Israël, Benyamin Netanyahou, une première dans l'histoire des relations internationales du Québec. Cette rencontre s'est tenue au cabinet du premier ministre israélien à Jérusalem.

Rappelons que plus de 100 représentants d'entreprises et d'institutions, provenant des régions de Montréal, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale, de Laval et du Bas-Saint-Laurent, ont participé à cette mission dirigée par le premier ministre, qui était accompagné de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, ainsi que de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport (volet éducation primaire et secondaire) et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur (volet enseignement collégial et universitaire), David Birnbaum. Les participants étaient issus de trois grands secteurs économiques, soit l'aérospatial, les sciences de la vie et les technologies médicales et les technologies de l'information et du numérique (start-up, multimédia, intelligence artificielle, cybersécurité). Au terme de cette mission, une vingtaine d'ententes institutionnelles et commerciales ont été conclues entre des partenaires du Québec, d'Israël et de la Cisjordanie.

« À la suite d'une semaine très chargée qui aura permis à nos entreprises et institutions québécoises de créer des partenariats et nouer de nouvelles relations, ma rencontre avec le premier ministre Netanyahou a été l'occasion de rappeler nos atouts et notre savoir-faire québécois. Nous avons discuté des occasions de collaboration entre le Québec et Israël, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle. J'ai également abordé le processus de paix dans le conflit israélo-palestinien afin d'indiquer que le Québec soutiendra des initiatives économiques ainsi que de la formation professionnelle et technique en Cisjordanie. Par ses politiques et ses investissements, notre gouvernement crée non seulement un environnement d'affaires propice à l'investissement, mais également à la transformation de notre économie afin qu'elle soit encore plus compétitive à l'échelle mondiale. Le Québec possède un écosystème qui permet d'innover dans plusieurs secteurs. Notre partenaire israélien est reconnu mondialement pour sa capacité à commercialiser les idées développées par les entrepreneurs et les institutions. C'est pourquoi la délégation québécoise revient au Québec avec un bagage de connaissances qui nous permettra d'accélérer cette transformation. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

