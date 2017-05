De Montréal à Melbourne, C2 se mondialise







C2, la conférence commerciale la plus novatrice au monde, présentera la toute première conférence C2 à Melbourne le 30 novembre et le 1er décembre 2017, en collaboration avec MCI.

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après six éditions réussies de son événement phare à Montréal, C2 International proposera son approche unique à l'exploration du commerce et de la créativité dans la ville de Melbourne au cours d'un événement immersif de deux jours qui transformera la façon dont les participants exercent leurs activités. En collaboration avec MCI, leader mondial des services de gestion de réunions et d'événements, et avec le soutien du gouvernement de l'État de Victoria et du Melbourne Convention Bureau, C2 présentera l'événement que la Harvard Business Review a décrit comme « une conférence unique en son genre » le 30 novembre 2017 en Australie, soit la porte d'entrée pour l'Asie-Pacifique.

Uschi Schreiber, présidente du Comité des comptes mondiaux et vice-président des marchés mondiaux chez EY, donnera le coup d'envoi à l'événement C2 Melbourne. Les autres leaders inspirants qui participeront à l'événement seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Je suis ravi de faire partie de la première conférence C2 en Asie-Pacifique. Melbourne est l'endroit idéal pour l'événement, car la ville est fortement associée à l'innovation et à la créativité! Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en transition - les modèles d'affaires, de participation politique et de la société que nous connaissons sont en train de céder la place à des modèles qui nous sont largement inconnus et que nous devons façonner », a déclaré Uschi Schreiber. « En collaboration avec C2, EY a créé des expériences qui facilitent les discussions engagées et ouvertes sur la meilleure façon de diriger les entreprises et les gouvernements à travers le brouillard de cette période de transition. Nous avons placé des centaines de cadres supérieurs dans des environnements C2 perturbateurs et difficiles, leur permettant ainsi de sortir de leur zone de confort et de confronter l'inconnu. L'événement de Melbourne ne fera pas exception : préparez-vous donc pour une expérience incroyable qui vous fera réfléchir! »

« Au cours de la réflexion de l'équipe de C2 sur l'endroit idéal pour le premier événement C2 majeur à l'extérieur du Canada, nous avons cherché une ville dotée d'une culture riche, d'une énergie enivrante et d'une volonté de travailler ensemble pour permettre la réinitialisation de l'imagination et le déclenchement de nouvelles idées chez les chefs d'entreprise, les innovateurs et les créateurs du monde entier », a déclaré Richard St-Pierre, président de C2.

Les événements C2 s'adressent à des cadres travaillant au sein d'une grande variété d'industries. Ils fournissent le contexte parfait pour l'exploration des tendances, des opportunités, des perturbations et des changements majeurs qui sont à l'horizon. À l'aide d'environnements collaboratifs spécialement conçus pour provoquer des débats et déclencher de nouvelles idées, la conférence C2 Montréal inspire plus de 6 000 cadres chaque année. Les participants sont issus de plus de 50 pays et de 24 secteurs pour remettre en question leurs préjugés, changer leur perspective et explorer de nouvelles pratiques commerciales.

Chaque année, C2 invite les innovateurs de tous les secteurs à interagir avec les participants dans un environnement multimédia conçu pour mener à des moments de découverte collectifs autour d'un thème global. Il n'est pas surprenant qu'une conférence commerciale conçue par le Cirque du Soleil et Sid Lee soit très unique. Cependant, les expériences concrètes sont vraiment au coeur de la formulation innovatrice de C2. Grâce à des exercices engageants qui sortent du cadre, notamment les Labs, les Braindates, les classes de maître et les ateliers, les participants doivent sortir de leur zone de confort physiquement et mentalement afin de porter leur réflexion vers de nouveaux sommets. Imaginez que vous traversez une tempête de neige, mais à l'intérieur avec un parapluie rose, ou que vous sortez des nuages, suspendu à des structures. Il s'agit d'expériences immersives qui ont prouvé leur efficacité pour dynamiser et rééquiper les leaders, leur permettant ainsi de trouver des solutions créatives à des problèmes concrets.

Le thème de C2 Melbourne 2017 sera « Les écosystèmes », et la programmation explorera des domaines comme la technologie, les arts et le design, le marketing, l'impact et le leadership.

« Notre partenariat avec C2 incarne notre amour commun des idées et de la promotion non seulement de l'innovation, mais aussi des véritables progrès. Chez MCI, nous nous consacrons à la mobilisation de notre capacité unique de mondialiser les services pour tous nos clients, et nous sommes ravis de travailler avec C2 pour créer un point de rencontre à Melbourne pour le monde de la créativité et des affaires », a déclaré le directeur général de MCI, Sebastien Tondeur.

En moyenne, 25 % des entreprises participantes réussissent à conclure un marché en raison de C2, ce qui démontre l'intérêt pour les entreprises de sortir des sentiers battus.

C2 Melbourne permet aussi au gouvernement de l'État de Victoria de mobiliser le milieu des affaires local en reconnaissant la nécessité de la créativité et de la transformation de leurs pratiques d'affaires. L'événement constitue également une nouvelle façon d'attirer l'attention sur Melbourne, en Australie, et de mettre les entreprises en contact avec leurs futurs clients, collaborateurs et partenaires.

Le gouvernement de l'État de Victoria a placé l'innovation au centre de son programme; d'ailleurs, le ministre responsable des petites entreprises, de l'innovation et du commerce Philip Dalidakis a déclaré que l'état était ravi d'avoir assuré la tenue de l'événement C2.

« Melbourne est la capitale des idées de l'Australie et la ville hôte parfaite pour un événement qui porte sur la façon dont la créativité et les nouvelles idées peuvent générer de nouvelles occasions d'affaires », dit-il. « Le gouvernement de l'État de Victoria investit fortement dans l'innovation parce que nous savons qu'elle constitue la clé des idées qui stimuleront notre économie à l'avenir. Victoria est fière d'accueillir l'événement C2, qui sera un forum international formidable pour de nouvelles idées et pour la mise en valeur de notre culture de l'innovation et de notre écosystème de start-ups. »

Le Melbourne Convention Bureau, le principal bureau des congrès en Australie, a joué un rôle clé pour assurer la tenue de C2 Melbourne.

Karen Bolinger, directrice générale du Melbourne Convention Bureau, a déclaré qu'il était tout à fait logique que l'événement pionnier soit présenté à Melbourne étant donné que la ville joue un rôle novateur dans le secteur des événements.

« Melbourne a toujours fait figure de proue en l'Australie dans le domaine des événements, et nous avons toujours le mandat de démontrer notre leadership international en présentant les meilleurs événements dans notre ville. C2 Montréal a été nommé "Meilleure conférence commerciale novatrice" pour deux années consécutives; nous savions donc qu'il s'agissait d'un événement de notre envergure. Melbourne a été nommée la ville la plus habitable au monde pour six années consécutives, et la prospérité est la base essentielle de notre qualité de vie. Melbourne soutient vigoureusement l'innovation et l'esprit d'entreprise; c'est donc le lieu idéal pour un événement comme C2 Montréal. C2 Melbourne constitue la vitrine parfaite pour mettre en valeur l'innovation de nos villes ainsi que notre créativité et nos esprits les plus brillants », a déclaré Mme Bolinger.

Visitez c2melbourne.com pour recevoir des nouvelles et des mises à jour concernant l'édition 2017 de C2 Melbourne.

À propos de C2

C2 unit les univers du commerce et de la créativité afin d'explorer les tendances, opportunités, bouleversements et mutations majeures qui se dessinent à l'horizon. Chaque année, plus de 5 000 décideurs et créatifs s'y rencontrent pour façonner, vivre et réinventer l'avenir des affaires. Imaginés par Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, ces trois jours de conférences, ateliers, séances de brainstorming extrême, rencontres, performances et festivités ont tour à tour été décrits comme « le Davos de la créativité » (L'Obs) et « une conférence unique en son genre » (Harvard Business Review).

À propos de MCI

MCI est un leader mondial dans la mobilisation de la participation du public. Depuis 1987, nous avons stimulé l'innovation dans le domaine des événements et de la production, des réunions, des récompenses, des congrès et de la gestion des communautés et des associations. À l'aide de nos services de consultation créative et d'analyse, de notre durabilité et de nos services numériques, MCI permet aux entreprises multinationales et aux associations internationales d'améliorer leur performance organisationnelle, de se développer à l'échelle internationale, de dynamiser leurs communautés et d'obtenir de meilleurs résultats d'affaires. MCI est une société indépendante dont le siège social est à Genève, en Suisse. Nos 1 800 professionnels dans 60 villes et 31 pays travaillent avec des clients en Europe, en Amérique, en Asie-Pacifique, en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique. www.mci-group.com

À propos du Melbourne Convention Bureau

Le Melbourne Convention Bureau (MCB) est un organisme de développement commercial et économique qui s'associe avec les gouvernements municipaux, le gouvernement de l'État et des partenaires industriels stratégiques pour identifier ou créer des conférences internationales majeures, des réunions d'entreprise et des programmes de récompense dans l'État de Victoria. Il s'agit d'un nouveau domaine d'affaires qui contribue au tourisme et à l'économie du savoir de l'État de Victoria.

MCB est la seule agence gouvernementale responsable de l'acquisition d'événements commerciaux internationaux. Grâce à MCB, Melbourne se positionne à l'échelle nationale et internationale comme une destination d'événements d'affaires qui se surpasse pour ses clients et ses partenaires, créant ainsi des impacts sociaux et communautaires durables qui continuent bien après chaque événement.

MCB fait partie d'un réseau de représentation internationale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. www.melbournecb.com.au

