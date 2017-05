Lancement de la campagne : J'Entreprends à Montréal-Nord







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Rendez-vous Montréal-Nord 2017 Priorité économie sous la thématique Prospérer ensemble, la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Mme Christine Black annonçait le lancement officiel de la Campagne J'Entreprends à Montréal-Nord. Propulsée par PME MTL Est-de-l'Île cette Campagne compte mettre de l'avant Montréal-Nord comme territoire stratégique pour l'établissement et la mise en oeuvre de projets entrepreneuriaux.

Campagne J'Entreprends à Montréal-Nord

Au cours de la prochaine année, des efforts de communication liées à des actions et activités concrètes seront mises de l'avant par PME MTL Est-de-l'Île pour soutenir le développement de l'indice entrepreneurial de l'arrondissement. La fierté des entrepreneurs locaux sera mise en avant plan de même que les ressources existantes. Cette Campagne s'adressera à la fois aux entrepreneurs en devenir, aux investisseurs et aux jeunes pour qui l'entrepreneuriat deviendra une excellente avenue pour prendre en charge sa destinée. PME MTL Est-de-l'Île investira 50 000 $ pour déployer la Campagne et mettre de l'avant différents outils, activités et initiatives.

Des leviers économiques importants

En plus d'annoncer la Campagne J'Entreprends à Montréal-Nord, l'arrondissement de Montréal-Nord et PME MTL Est-de-l'Île sont fiers de souligner que plus de 580 000 $ en subventions ont été réservés pour appuyer la réalisation de projets locaux d'entrepreneuriat privé et collectif. À ce titre, déjà 15 projets ont été appuyés financièrement soit dix projets d'économie sociale et cinq projet de jeunes entreprises privées. Ces projets ont reçu 250 000 $ en subvention.

La mairesse de Montréal-Nord est très heureuse de voir que des efforts seront déployés pour encourager l'entrepreneurship à Montréal-Nord: « Avec notre future stratégie de développement, nous voulons imprimer des changements durables à notre trame économique. Cette campagne va nous aider à y arriver parce qu'il n'y a pas de changement durable sans implantation d'une réelle culture entrepreneuriale»

précise Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

« PME MTL Est-de-l'Île est fier de déployer la Campagne J'Entreprends à Montréal-Nord, et demeure vivement animé par le fait de travailler étroitement avec l'arrondissement de Montréal-Nord et les acteurs socio-économiques locaux pour participer au développement économique et particulièrement à l'entrepreneuriat de l'Arrondissement », affiche M. Michel Taylor, président du conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île.

À propos de PME MTL Est-de-l'Île

PME MTL Est-de-l'Île est mandataire du développement économique local de l'Est de Montréal. Il a pour mandat d'offrir des services d'accompagnement et de financement aux entrepreneurs privés et collectifs dans leur phase de démarrage, croissance, expansion et transfert. Par cette mission, il favorise l'essor économique et stimule la création d'emplois, favorise l'entrepreneuriat individuel et collectif tout en appuyant les démarches d'investissement initiées par les entrepreneurs de la Ville de Montréal-Est ou des arrondissements d'Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard.

Cette équipe professionnelle offre, entre autres, des services-conseils tels que : l'aide à l'élaboration du plan d'affaires, un soutien à la consolidation ou à l'expansion d'entreprises, des conseils dans les projets d'innovation, un appui dans la recherche de financement et au transfert d'entreprise, des ateliers de développement de compétences, des activités de maillage et réseautage entre entreprises, des conseils en gestion des ressources humaines, de la veille stratégique et autres services pertinents. Les conseillers s'assurent d'établir un lien entre l'entrepreneur et les différents intervenants économiques. PME MTL Est-de-l'Île est aussi chargé d'offrir aux entreprises et à des chercheurs d'emploi un service de placement assisté. Ses principaux partenaires financiers sont : le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Emploi-Québec. Pour plus d'information, visitez le pmemtl.com/est ou composez le 514 494-2606.

PME MTL Est-de-l'Île est fier membre du réseau PME MTL.

