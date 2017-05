Miel non conforme - Position de la Fédération des apiculteurs du Québec







LONGUEUIL, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au Québec, en moyenne, moins de 25 % du miel commercialisé est produit par les apiculteurs de la province. Le miel produit ici est d'excellente qualité avec des standards généralement plus élevés qu'ailleurs dans le monde.

Taux de sucre trop élevé

La raison pouvant expliquer un taux de 6,5 % de sucrose - la norme étant de 5 % - dans l'échantillon analysé par le magazine Protégez-vous est davantage reliée au mode de gestion du rucher. La Fédération interprète mal le fait d'ajouter du sucrose dans le miel comme étant un geste volontaire pour un profit de 1,5 %. La grande majorité des apiculteurs nourrissent les ruches avec du sirop, un mélange de sucre de canne et d'eau. Cette pratique est normale en l'absence de toute source mellifère à l'automne comme au printemps. Cette opération s'effectue quand tout le miel de la ruche a été récolté en vue de l'extraction. Une ruche doit constituer des réserves de sucre afin qu'elle puisse se nourrir lors de l'hivernage. Au printemps, dans le développement des colonies, une erreur de manipulation peut être à la source d'un taux de sucre légèrement plus élevé dans le miel que la norme.

Surchauffage du miel, importations et emballeurs

Des normes différentes existent quant au pourcentage d'eau dans le miel. Au niveau canadien, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) accepte un seuil de 17,8 % d'eau. Plusieurs apiculteurs, distributeurs et emballeurs peuvent aussi se procurer du miel de l'Ouest canadien, de la Chine ou d'autres pays afin de suffire à la demande. La mention « Canada #1 » indique la conformité du miel par rapport à son degré d'humidité. Elle ne reflète pas l'origine territoriale du miel. Dans certains cas, la provenance du miel peut être indiquée sous la mention « Mélange de... », il n'y a alors plus de traçabilité possible si les pourcentages ne sont pas inscrits.

Le miel cristallise naturellement. Pour le liquéfier, les emballeurs doivent chauffer le miel à des températures qui ne dégradent pas les sucres - formation d'hydroxy-méthyl-furfural (HMF). La dégradation des sucres ne constitue pas un danger pour la santé.

Où s'approvisionner?

Les apiculteurs du Québec se sont dotés d'une certification Miel 100 % Québec auditée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Ce sceau garantit la qualité et la provenance du produit selon un système de traçabilité très strict. Les consommateurs sont invités à vérifier l'authenticité de cette certification par la présence de l'inscription « BNQ » sur le logo.

Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Fédération des apiculteurs du Québec au www.apiculteursduquebec.com afin de connaître les lieux de vente du miel québécois.

Finalement, restez vigilants face à l'étiquetage « Canada #1 » et rechercher du miel de provenance québécoise.

