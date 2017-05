Les gouvernements du Canada et du Québec financent un nouveau projet pour améliorer les infrastructures liées à l'eau dans la région de la Chaudière-Appalaches







BEAUMONT, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec protègent la santé de la population et contribuent à la préservation des cours d'eau en investissant dans des projets qui garantissent le maintien et l'efficacité des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ils s'assurent ainsi de répondre aux besoins grandissants des collectivités tout en permettant de créer des emplois et de faire croître l'économie régionale.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, ainsi que le député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Norbert Morin, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 425 000 $ pour la réalisation d'un projet de remplacement de conduites d'eau à Saint-Joseph-de-Beauce. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités - volet Infrastructures provinciales-territoriales. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce investira également plus de 425 000 $, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 1,3 million de dollars.

L'aide financière permettra à la Ville de renouveler plus de 650 mètres de conduites d'eau potable et d'égout sous l'avenue du Palais.

« Nous sommes engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes. Ce projet de remplacement de conduites d'eau à Saint-Joseph-de-Beauce s'ajoute aux autres importants travaux dans la région de la Chaudière-Appalaches qui aideront à protéger l'environnement tout en permettant à nos collectivités de demeurer des endroits sains où il fait bon vivre. Nous continuerons de collaborer étroitement avec nos partenaires pour nous assurer de réaliser des investissements judicieux dans les infrastructures qui favorisent la croissance économique et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de réaliser un projet répondant à ses besoins en matière d'infrastructures d'eau, grâce à une aide financière de 425 050$ de la part du gouvernement du Québec. Cet appui financier démontre que c'est en travaillant en partenariat que nous améliorons la qualité de vie de nos concitoyens. »

Le député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Norbert Morin, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre responsable de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« Nous sommes heureux de constater que les gouvernements du Canada et du Québec appuient notre Ville pour la réalisation des travaux de l'avenue du Palais en 2018. Ces travaux constituent une première phase importante d'investissement afin d'améliorer, dans les prochaines années, le secteur nord du centre urbain de la Ville. »

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, M. Michel Cliche

Le Fonds des petites collectivités (FPC) est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, mettre en place et maintenir des infrastructures d'eau conformes à la réglementation.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Budget 2017 du gouvernement du Canada propose 21,9 milliards de dollars sur 11 ans pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant comprend 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

