L'arrondissement mise sur le « réflexe Montréal-Nord » pour son développement économique







MONTRÉAL-NORD, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Sur le thème « Prospérer ensemble », l'arrondissement de Montréal-Nord a tenu aujourd'hui le Rendez-vous Montréal-Nord 2017 - Priorité économie, un événement auquel ont participé plus de 150 personnes issues des milieux économiques et sociaux. Ces participants ont échangé sur l'environnement d'affaires, l'emploi ainsi que l'attractivité et la promotion du territoire en vue d'adopter, au cours des prochains mois, une stratégie commune et partagée de développement économique.

Enchantée de l'implication collective à cette démarche, la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, a souligné : « Je suis particulièrement heureuse de me retrouver à la fois avec des acteurs du développement économique montréalais, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, des représentants de tous les secteurs de notre communauté et des citoyens. Nous avons tous ensemble un seul et même objectif : faire de Montréal-Nord un vivier de talents et d'entreprises dynamiques ».

Au cours des prochaines années, l'arrondissement jouera donc un rôle de catalyseur en contribuant à créer les conditions favorables aux investissements et au développement de projets, tout en encadrant les activités afin qu'elles puissent cohabiter avec les autres fonctions de la collectivité.

Conférencière invitée, la chef de la direction de Financière Sun Life Québec, Isabelle Hudon, a souligné que le cadre proposé par l'arrondissement était propice aux affaires : « Lorsqu'une communauté se mobilise afin de surmonter les épreuves et lorsqu'elle oriente ses actions vers le dépassement de soi, la communauté d'affaires montréalaise ne peut que la soutenir et contribuer à créer de la richesse, fournir son expertise et encourager les pratiques innovantes. »

Montréal-Nord, un arrondissement en croissance et un potentiel de développement unique

Comptant tout près de 1 500 établissements d'affaires, plus de 19 000 emplois et une consommation totale des ménages de plus de 1,8 milliard de dollars, Montréal-Nord est un marché stratégique de choix pour tous les types d'investisseurs.

Avec le réaménagement du carrefour Henri-Bourassa - Pie-IX, l'implantation de deux gares du train de l'Est, le projet de Service rapide par bus (SRB Pie-IX) et le Programme particulier d'urbanisme (PPU) Pie-IX, le territoire de Montréal-Nord est en pleine transformation et offre un potentiel de développement unique.

Au cours des prochaines années, l'arrondissement entend notamment développer trois secteurs d'activités :

le commerce de détail, qui compte déjà 4 225 emplois et plus de 440 établissements, un secteur phare pour l'arrondissement;

la fabrication manufacturière, qui compte actuellement 3149 emplois et 146 entreprises;

l'économie sociale.

Pour y arriver, l'arrondissement compte sur plusieurs actifs stratégiques :

un accès facile aux rives nord et sud, ainsi qu'au port de Montréal par le boulevard Pie-IX et l'A25;

4 zones d'emplois intégrées aux quartiers;

6 rues commerciales et plusieurs centres commerciaux;

une structure économique pouvant accueillir des entreprises manufacturières;

une grande disponibilité de main-d'oeuvre.

Deux premières annonces

Les participants au Rendez-vous et la mairesse Christine Black ont réaffirmé aujourd'hui leur volonté de travailler ensemble autour d'une idée unificatrice : développer le « réflexe Montréal-Nord ». En d'autres mots, l'arrondissement et ses partenaires veulent offrir un accueil privilégié et un environnement favorable aux investissements en se positionnant et en faisant la promotion de ses atouts auprès des entrepreneurs, des investisseurs et de la main- d'oeuvre qualifiée.

L'événement d'aujourd'hui a d'ailleurs été le cadre de deux premières annonces qui témoignent de l'engagement de la communauté :

l'organisme PME MTL Est-de-l'île va déployer la campagne de promotion « J'entreprends à Montréal-Nord », destinée à mettre de l'avant l'arrondissement comme territoire stratégique pour l'implantation et la mise en oeuvre de projets entrepreneuriaux. Cette campagne sera financée à hauteur de 50 000$ à partir des surplus du défunt Centre local de développement;

l'arrondissement de Montréal-Nord a annoncé la création d'une Table de développement économique d'une vingtaine de personnalités qui vont veiller à la mise en oeuvre de la future stratégie.

