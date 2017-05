Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure dans la région du Bas-Saint-Laurent







SAINT-ARSÈNE, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, et du ministre délégué aux affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx. Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, sera également présent à cette occasion.

Date : le vendredi 26 mai 2017



Heure : 10 h



Lieu : Terrain de balle à l'arrière de la caisse populaire

61 rue de l'Église (à l'arrière)

Saint-Arsène, Québec

G0L 2K0





Sacristi de Saint-Arsène (en cas de pluie)

102, rue Principale

Saint-Arsène, Québec

G0L 2K0

