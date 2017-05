Négociations dans les secteurs public et parapublic - Le gouvernement conclut une entente de principe avec les policières et les policiers de la Sûreté du Québec







QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a conclu une entente de principe avec l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), qui représente les agents de la Sûreté du Québec.

Les représentants de l'APPQ présenteront, au cours des prochaines semaines, le contenu de cette entente de principe à leurs membres. Ainsi, les détails de l'entente seront diffusés une fois que la tournée de vote sera terminée et l'entente entérinée.

Citations :

« Je suis très fier d'annoncer que nous sommes parvenus à la conclusion d'une entente de principe avec les représentants des 5 400 policières et policiers de la Sûreté du Québec, et ce, grâce à des échanges constructifs et respectueux. Cette entente de principe s'ajoute à celles conclues avec 500 000 employés de l'État, représentant plus de 95 % du personnel des secteurs public et parapublic. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail considérable des négociateurs des deux parties qui ont, de bonne foi, mis beaucoup d'efforts et d'énergie afin de parvenir à un règlement juste et équitable. »

Pierre Moreau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor

« Le gouvernement se réjouit de l'entente de principe intervenue avec l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Je suis heureux que nous en soyons arrivés à une entente négociée avec les représentants syndicaux des policiers de la Sûreté du Québec qui font un travail essentiel en assurant quotidiennement la sécurité de nos concitoyens. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 15:56 et diffusé par :