Le premier ministre Trudeau participe à la réunion des dirigeants de l'OTAN

BRUXELLES, Belgique, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a participé aujourd'hui à la réunion des dirigeants de l'OTAN. L'OTAN est un pilier central de la politique de sécurité internationale du Canada et constitue l'une de nos plus importantes relations à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le Canada s'engage à continuer à faire preuve de leadership au sein de l'Alliance.

Lors de la réunion, les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN ont discuté du partage des charges au sein de l'Alliance et de la lutte contre le terrorisme. Pendant la discussion, le premier ministre Trudeau a réaffirmé l'engagement du Canada envers l'OTAN. Il a renforcé ce message en soulignant que le Canada mène le groupement tactique multinational qui se sera déployé en Lettonie dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN.

Les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN ont participé à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'OTAN. Les dirigeants ont également pris part au dévoilement de monuments commémoratifs rappelant les événements tragiques du 11 septembre 2001 et la chute historique du mur de Berlin, en novembre 1989.

Le premier ministre se rendra maintenant à Taormine, en Italie, pour participer au 43e Sommet des dirigeants du G7. Il effectuera ensuite une visite à Rome et à la Cité du Vatican.

« À Bruxelles, nous avons pris des mesures importantes avec nos alliés et partenaires qui encourageront la paix et la sécurité internationales, et qui nous aideront à mieux répondre aux préoccupations liées à la sécurité à travers le monde. Le Canada joue un rôle clé au sein de l'Alliance. Nous dirigeons un groupement tactique multinational de l'OTAN qui sera déployé bientôt en Lettonie. Nous continuerons d'être un allié fort et fiable, aujourd'hui et à l'avenir. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La réunion des dirigeants de l'OTAN a eu lieu au nouveau siège de l'Organisation à Bruxelles , en Belgique.

, en Belgique. Le Canada et 11 autres pays ont fondé l'OTAN en 1949 en s'appuyant sur les valeurs fondamentales de la démocratie, de la liberté individuelle, des droits de la personne et de la primauté du droit. Au cours des 68 dernières années, l'OTAN a grandement contribué à la paix et à la sécurité internationales.

et 11 autres pays ont fondé l'OTAN en 1949 en s'appuyant sur les valeurs fondamentales de la démocratie, de la liberté individuelle, des droits de la personne et de la primauté du droit. Au cours des 68 dernières années, l'OTAN a grandement contribué à la paix et à la sécurité internationales. Depuis 2014, le Canada travaille activement aux côtés des alliés de l'OTAN à maintenir la sécurité et la stabilité en Europe centrale et en Europe de l'Est, notamment en offrant de la formation, en participant à des exercices et en exécutant d'autres tâches opérationnelles.

centrale et en de l'Est, notamment en offrant de la formation, en participant à des exercices et en exécutant d'autres tâches opérationnelles. Le 8 juillet 2016, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada mettrait sur pied et dirigerait un groupement tactique multinational de l'OTAN en Lettonie, à titre de l'un des quatre pays-cadres dans le contexte de la présence avancée renforcée de l'Alliance.

a annoncé que le Canada mettrait sur pied et dirigerait un groupement tactique multinational de l'OTAN en Lettonie, à titre de l'un des quatre pays-cadres dans le contexte de la présence avancée renforcée de l'Alliance. Le Canada fournira une force opérationnelle terrestre comptant jusqu'à 455 soldats, y compris un élément de commandement du groupement tactique, une compagnie d'infanterie mécanisée, du soutien logistique au combat ainsi que des véhicules et du matériel basés en Lettonie pour appuyer le renforcement de la présence de l'OTAN en Europe de l'Est et en Europe centrale.

fournira une force opérationnelle terrestre comptant jusqu'à 455 soldats, y compris un élément de commandement du groupement tactique, une compagnie d'infanterie mécanisée, du soutien logistique au combat ainsi que des véhicules et du matériel basés en Lettonie pour appuyer le renforcement de la présence de l'OTAN en de l'Est et en centrale. Parallèlement, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis dirigent chacun un groupement tactique respectivement en Estonie, en Lituanie et en Pologne.

