La limite de 30 km/h devient la norme dans Le Plateau







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Avec l'installation des panneaux limitant la vitesse maximale à 30 km/h dans les zones scolaires du réseau artériel et à 40 km/h ailleurs sur les artères, non seulement il ne sera plus possible de dépasser les 40 km/h dans Le Plateau-Mont-Royal, mais la limite de 30 km/h deviendra la norme puisqu'elle s'appliquera à plus de 75 % de ses rues.

« Les rues du Plateau-Mont-Royal sont des milieux de vie où se côtoient familles, aînés et visiteurs. Si nous voulons progresser concrètement vers les objectifs de Vision zéro et éliminer les 300 interventions ambulancières annuelles liées à des collisions dans nos rues, nous devons opérer un changement de culture », a déclaré Luc Ferrandez, maire de l'arrondissement.

L'arrondissement pose ainsi un geste majeur en matière d'apaisement de la circulation et de sécurisation des usagers de la route les plus vulnérables. La limite de 40 km/h sur les artères sera donc l'exception en ne s'appliquant que dans 23 % des rues du territoire.

« Il est démontré qu'en réduisant la vitesse à 30 km/h, le nombre de piétons et cyclistes victimes de collisions impliquant des véhicules motorisés diminuera significativement et que leurs chances de survie augmenteront de 60 % », a conclu Marianne Giguère, conseillère d'arrondissement dans le district de De Lorimier, vice-présidente de la commission sur le transport et les travaux publics de la Ville de Montréal et responsable des transports actifs pour l'arrondissement.

La Commission scolaire de Montréal a aussi tenu à saluer l'initiative. « Avec cette réduction de la limite de vitesse permise sur les artères, la présence de véhicules motorisés autour de nos établissements sera moins intimidante pour les écoliers, piétons ou cyclistes, ainsi que pour les parents accompagnateurs. À 30 km/h ou moins, Le Plateau-Mont-Royal assure enfin un environnement sécuritaire pour les enfants qui prennent le chemin de l'école et aux piétons qui circulent dans l'espace public », a déclaré Ben Valkenburg, commissaire scolaire du Plateau-Mile End et vice-président du comité exécutif de la CSDM.

À noter que la limite de 30 km/h dans les zones scolaires s'appliquera les jours d'école, soit : de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin.

Répartition des limites de vitesse sur les 145 km de rues :

110 km de rues locales à 30 km/h

1,6 km d'artères à 30 km/h (zones scolaires)

33,4 km d'artères à 40 km/h

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 15:43 et diffusé par :