Encore un gros lot gagné au Québec! - Deux jours après sa fête, un Montréalais met la main sur 12 715 949 $ au Lotto 6/49







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Deux jours après sa fête, M. Enzo Di Gneo, de Montréal, est devenu millionnaire en remportant le gros lot de 12 715 949 $ au tirage du Lotto 6/49 du 24 mai dernier.

En bref

Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 12 715 949 $

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 24 mai 2017

Lieu de résidence du gagnant : Montréal

Détaillant vendeur : Dépanneur Ranger (12251, rue Ranger, Montréal)

Ce détaillant recevra un lot de 127 159 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Faits saillants :

M. Enzo Di Gneo a l'habitude de toujours vérifier les résultats avant de se coucher, mais cette fois-ci, il s'est endormi avant qu'ils soient affichés sur le site Web des loteries.

a l'habitude de toujours vérifier les résultats avant de se coucher, mais cette fois-ci, il s'est endormi avant qu'ils soient affichés sur le site Web des loteries. C'est donc à son réveil, jeudi matin, qu'il a vu les numéros de sa sélection et qu'il a appris qu'il gagnait.

Il s'est précipité pour l'annoncer à sa conjointe.

Elle a immédiatement vérifié le billet avec l'application de son téléphone et a constaté qu'il venait de remporter 12 715 949 $.

M. Di Gneo rejoue la même sélection, chaque tirage, depuis 1994. Les numéros représentent les dates de fête de ses proches.

rejoue la même sélection, chaque tirage, depuis 1994. Les numéros représentent les dates de fête de ses proches. Il a toujours su qu'il serait un jour gagnant et que l'on verrait sa photo sur le site des loteries.

Il n'a pas encore de projet pour le moment. Comme il est son propre patron, il ne dira pas « bye bye boss ». Il pense continuer à travailler dans l'entreprise familiale, qui existe depuis une quarantaine d'années.

Citations :

« C'est sans aucun doute le plus beau cadeau de fête de ma vie! » a dit M. Di Gneo .

. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un pressentiment que j'allais gagner un gros lot en 2017. Je vais en profiter pour rendre mes proches heureux. »

