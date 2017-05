AtmanCo annonce une croissance de ses revenus du premier trimestre 2017 de 2,5 millions $







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 mai 2017) - AtmanCo Inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ATW) annonce aujourd'hui ses résultats pour son trimestre terminé le 31 mars 2017.

Faits saillants :

Pour le premier trimestre 2017, la Société a réalisé des produits d'exploitation de 2,727k$ comparativement à des produits d'exploitation de 246k$ pour le trimestre comparable de 2016, soit une hausse de 2 481k$.

Pour le premier trimestre 2017, les produits d'exploitation de la Société sont en hausse de 133k$ ou 5% comparativement au trimestre précédent se terminant le 31 décembre 2016.

Au 31 mars 2017, le carnet de commande de la Société totalise 8,9m$ comparativement à 0,8m$ au 31 mars 2016, soit une hausse de 8,1m$.

« Au cours du premier trimestre 2017, nous avons poursuivi l'intégration et l'harmonisation des activités de VoxTel ainsi que le développement d'opportunités d'affaires prometteuses autant pour les activités de VoxTel que celles d'AtmanCo et touchant les marchés corporatifs et grand public et dont les retombées sont prévues au cours des prochains trimestres. Pour y arriver, nous avons également été en mesure de bonifier notre force de vente sur le marché international ainsi que l'embauche d'experts en télécom. Par ailleurs, nous poursuivons toujours activement nos efforts afin de conclure des acquisitions stratégiques sur nos différents marchés », a déclaré Michel Guay, Président et chef de la direction d'AtmanCo.

AtmanCo octroie des nouvelles options d'achat d'actions

La Société annonce qu'aux termes de son régime d'options d'achat d'actions (le « régime »), un total de 800 000 options d'achat d'actions ont été octroyées à des employés et consultants de la Société. Ces options ont un prix de levée de 0,17 $ l'action et viennent à échéance le 24 mai 2022. Le régime prévoit que les options peuvent être levées de façon cumulative sur une période de trois ans suivant la date de leur octroi à raison d'un tiers après la première année, d'un tiers additionnel après deux ans et du reliquat après la troisième année.

Les données présentées ci-haut constituent un résumé des faits saillants. Pour toute information additionnelle, veuillez consulter les états financiers consolidés de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour le trimestre se terminant le 31 mars 2017 au www.sedar.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », «estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATMANCO

AtmanCo (TSX CROISSANCE:ATW) est un leader des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes web reconnues tels Atman, Québec Rencontres, VoxTel et Bloomed. Les passerelles de connectivité ('API') Atman permettent aux entreprises d'optimiser leur capital humain. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique, facilitant les solutions d'interactions par SMS et de solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données ('smart data') sur les consommateurs et leurs comportements, est destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

