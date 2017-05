Le gouvernement du Canada investit plus de 994?000 $ dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire de la municipalité régionale de Wood Buffalo







Les fonds du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) aident les collectivités locales et autochtones à améliorer leurs installations.

FORT MCMURRAY, AB, le 25 mai 2017 /CNW/ - Un an après les terribles feux de forêt qui ont ravagé la municipalité régionale de Wood Buffalo, le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer les importantes améliorations à l'infrastructure de la région. Quatre projets municipaux bénéficieront d'un investissement conjoint totalisant 994 458 $ au titre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 du gouvernement du Canada.

David Lametti, secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, en a fait l'annonce lors d'une visite dans la municipalité régionale de Wood Buffalo.

Les améliorations consistent à rénover le centre communautaire Anzac, à moderniser l'aréna communautaire de Fort McKay, à construire un pavillon communautaire sur les terres culturelles métisses de Fort McMurray, et à restaurer un abri du type Quonset à Gregoire Lake.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération de notre pays. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans les infrastructures communautaires, le gouvernement du Canada finance des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante, portant principalement sur les installations récréatives, les projets qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et les projets qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à revaloriser l'infrastructure récréative et culturelle pour le bien des communautés autochtones, ainsi qu'à favoriser une économie axée sur la croissance propre. Ces projets laisseront un héritage durable qui profitera à de nombreuses générations. »

- David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député fédéral de LaSalle--Émard--Verdun

« L'infrastructure communautaire a un effet rassembleur au sein de la population et contribue au mieux-être des résidents. Des investissements tels que ceux-ci contribuent à la vigueur et à la résilience de notre région. »

- Melissa Blake, mairesse, municipalité régionale de Wood Buffalo

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. Grâce à la rénovation de notre abri Quonset, les membres de notre collectivité pourront se rassembler et profiter d'un environnement qui est à la fois sain et sécuritaire. Je me réjouis particulièrement de pouvoir offrir à nos aînés un endroit où ils peuvent rencontrer nos jeunes et leur enseigner des éléments de culture traditionnelle, comme la broderie perlée, des cours de langue et d'autres activités communautaires. »

- Chef Ron Kreutzer, Première Nation no 468 de Fort McMurray

«?La musique et la danse constituent des éléments très importants de la culture métisse. Le fait de disposer d'un endroit à nous pour célébrer, tant à l'échelle locale que régionale, fera en sorte que les événements à saveur métisse auront un effet considérable sur la collectivité de Fort McKay. Nous remercions le gouvernement du Canada d'appuyer cette initiative digne d'intérêt.?»

- Dwayne Roth, agent administratif principal intérimaire de l'Association des communautés métisses de Fort McKay

Le gouvernement du Canada investit plus de 994?000 $ dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire de la municipalité régionale de Wood Buffalo

Le 25 mai 2017 - Fort McMurray (Alberta) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération de notre pays.

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Le PIC 150 appuie des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante. La priorité a été accordée aux projets qui visent la remise à neuf d'installations récréatives, qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et qui ont une incidence positive sur les communautés et les peuples autochtones.

L'annonce d'aujourd'hui concerne quatre projets de PIC 150 dans la région de la municipalité régionale de Wood Buffalo :

Bénéficiaire Description du projet Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 Première Nation de Fort McKay Moderniser l'aréna communautaire de Fort McKay 135?576 $ Association des communautés métisses de Fort McKay Construire un pavillon communautaire sur les terres culturelles métisses de Fort McMurray 333?882 $ Première Nation no 468 de Fort McMurray Convertir un abri du type Quonset qui sert actuellement d'entrepôt en une installation communautaire multifonctionnelle 325?000 $ Municipalité régionale de Wood Buffalo Rénover le centre communautaire Anzac 200?000 $ Montant total du projet 994?458 $

