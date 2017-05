Raymond Chabot Grant Thornton acquiert Lemay Stratégies pour offrir une expertise de pointe en conseils







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans un souci constant d'offrir des services de qualité supérieure et de répondre aux besoins variés et croissants de sa clientèle, Raymond Chabot Grant Thornton est fière de s'adjoindre l'expertise de Lemay Stratégies, une équipe spécialisée depuis plus de 30 ans en services-conseils au Québec dans les secteurs du développement régional, du tourisme, des arts et de la culture ainsi que des sports et loisirs. Lemay Stratégies est une division de Lemay.

Cette transaction vient bonifier l'expertise des services-conseils offerts dans tout le réseau de Raymond Chabot Grant Thornton. La clientèle de la firme pourra désormais bénéficier d'un nouvel accompagnement dans ces secteurs, notamment en marketing et en planification des aménagements et infrastructures. Quant aux clients de Lemay Stratégies, ils auront maintenant accès à plus d'une soixantaine de services regroupés sous un même toit pour les accompagner dans leurs réussites.

« Grâce à l'arrivée des talentueux professionnels de Lemay Stratégies dirigés par Denis Brisebois, notre clientèle aura le privilège de compter sur une solide équipe et des services de grande qualité. Avec sa riche expérience et plus de 3?100 mandats réalisés dans ses secteurs clés, l'équipe de Lemay Stratégies contribuera activement à l'atteinte du plein potentiel de croissance de nos clients », a indiqué Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton.

« Nous sommes ravis de nous joindre à la plus importante société comptable du Québec, présente dans toutes les régions avec plus de 2?300 professionnels. La mise en commun de nos talents permettra à nos clientèles de profiter d'expertises de pointe et variées, ce qui nous distingue de la concurrence. Aujourd'hui, les gens d'affaires, autant que les organisations publiques et les organismes à but non lucratif, veulent presque tout trouver au sein d'une même firme professionnelle », a conclu Denis Brisebois, directeur de cette nouvelle équipe chez Raymond Chabot Grant Thornton, auparavant associé directeur de Lemay Stratégies.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) figure aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité. La force de la société repose sur une équipe de plus de 2?300 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations dynamiques d'ici avec plus de 4?200 professionnels et quelque 140 bureaux au Canada dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Grant Thornton International Ltd offre à sa clientèle l'accès à l'expertise de sociétés membres et de sociétés représentantes dans plus de 130 pays, comptant au-delà de 47?000 professionnels.

