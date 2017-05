Gestion de Placements TD Inc. annonce son intention de mettre fin aux activités de la Catégorie croissance asiatique TD







TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui son intention de mettre fin aux activités de la Catégorie croissance asiatique TD en raison du faible nombre de porteurs de parts.

À compter d'aujourd'hui, le fonds en dissolution est fermé aux nouvelles souscriptions, y compris les achats par cotisation préautorisée, et sera dissous le 10 août 2017 ou vers cette date.

Les porteurs de parts peuvent faire racheter ou échanger les parts qu'ils détiennent dans ce fonds d'ici la date de dissolution. Le 10 août 2017, GPTD liquidera les placements du fonds en dissolution à la juste valeur marchande, établira les distributions et procédera à la distribution des actifs nets aux porteurs de parts.

Gestion de Placements TD Inc. :

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités au Canada sous le nom de Gestion de Placements TD Inc. et aux États-Unis sous le nom de TDAM USA Inc., GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions d'investisseurs particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds en catégorie de société. Au 31 mars 2017, GPTD gérait collectivement un actif de 345 milliards de dollars canadiens.

