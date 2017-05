L'Institut technologique de maintenance industrielle du Cégep de Sept-Îles et l'Agence Mamu Innu Kaikusseht vont de l'avant avec des projets de recherche et de traçabilité







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à deux organismes innovants de Sept-Îles, sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada soutient l'innovation, la recherche scientifique et l'entrepreneuriat. Il appuie des projets d'organismes et d'entreprises qui visent à accroître la capacité de production et la productivité, par l'acquisition de technologies de pointe et d'équipement et par l'amélioration des produits et services existants.

Le député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce deux contributions non remboursables totalisant 321 574 $ à des organismes innovants de Sept-Îles.

L'Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI), une unité administrative du Cégep de Sept-Îles, a reçu 260 700 $ pour un projet qui vise à renforcer les capacités de recherche appliquée et le travail d'accompagnement qu'il fait pour favoriser l'amélioration de la productivité et l'optimisation des processus de production des PME de la Côte-Nord oeuvrant dans divers secteurs dont le fer, l'aluminium, la foresterie et l'hydroélectricité.

L'ITMI est, à titre de Centre collégial de transfert de technologie (CCTT), l'une des unités de recherche du Cégep de Sept-Îles. Sa mission consiste à exercer, dans le domaine de la maintenance industrielle, des activités d'information, d'aide technique et de recherche appliquée au profit des entreprises du Québec. Le projet qui fait l'objet de cette annonce comprend deux volets : appliquer le concept d'usine intelligente afin de poser des diagnostics avancés de productivité et de performance au bénéfice des PME de la région; et développer un cahier de charges de la norme American Association of Railroads (AAR), incluant une étude de la chaîne de valeurs de la filière ferroviaire, afin d'établir les créneaux les plus porteurs et de permettre aux PME de la région d'avoir accès à ce marché.

Quant à l'Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK), elle a obtenu un financement de 60 874 $ dans le cadre de son projet de mise en place d'un système de traçabilité des produits de la mer, dans le but d'accéder à de nouveaux marchés et d'améliorer la performance de l'industrie de la pêche dans les communautés autochtones. La marque de commerce des produits, Keskhen (« première vague », en innu), certifie quatre grands critères : l'authenticité, le soutien à une communauté, la qualité et la traçabilité.

L'AMIK est composée de sept communautés innues de la Côte-Nord qui comptent plus de 120 pêcheurs et aides-pêcheurs autochtones et deux usines de conditionnement et de transformation qui emploient près de 200 employés saisonniers. Cet organisme à but non lucratif remplit un mandat de conservation et de développement durable, ainsi que de soutien, de promotion, de partage de connaissances et d'expertises liés à l'exploitation des bioressources marines autochtones auprès de ses membres. Le projet présenté aujourd'hui se veut un projet pilote développé en collaboration avec les pêcheurs de la communauté d'Ekuanitshit et l'usine de la Poissonnerie Fortier, récemment acquise par le Conseil de bande d'Ekuanitshit. Les communautés ont décidé de faire la traçabilité de deux autres espèces : le homard et l'oursin vert.

Pour les deux organismes, les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC, ont principalement servi à couvrir des frais de fonctionnement et des honoraires qui permettront de mener à bien les projets.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Ces deux projets mettent en relief les priorités du gouvernement du Canada. Les établissements postsecondaires sont des intervenants de première ligne qui favorisent l'excellence en sciences et en recherche. Ils créent le savoir et les connaissances dont ont besoin le secteur privé et les décideurs pour bâtir une économie prospère et écologique. Le gouvernement du Canada est aussi résolu à faire valoir l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat des communautés autochtones. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« En soutenant l'Institut technologique de maintenance industrielle et l'Agence Mamu Innu Kaikusseht, le gouvernement du Canada permet à ces organismes de développer des technologies et des procédés novateurs, au bénéfice des entreprises nord-côtières du secteur des pêches, de la métallurgie et de la foresterie, entre autres. Celles-ci pourront ainsi miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance dont profitent les collectivités. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'ITMI a plusieurs réalisations à son actif en matière d'application du concept d'Industrie 4.0 et s'affirme comme un leader en ce domaine au Québec. Il aide notamment des PME industrielles de la Côte-Nord à mieux comprendre la chaîne de valeurs, ses débouchés commerciaux et ses normes et exigences, de même que les mesures à prendre pour s'y conformer. »

Luc Faucher, directeur de l'ITMI

« La traçabilité assure la valeur ajoutée à la marque Keshken et promeut la confiance dans la chaîne d'approvisionnement des fruits de mer, en plus d'humaniser le métier de pêcheur. En inscrivant le code unique sur le Keshken.com, vous découvrirez toute la petite histoire de vos poissons et fruits de mer, et vous pourrez même voir votre pêcheur et lui envoyer un message! »

Serge Picard, président de l'Agence Mamu Innu Kaikusseht

