Cidrerie McKeown part à la conquête du marché américain

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à l'entreprise pour soutenir son expansion

ROUGEMONT, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Le député de Shefford, Pierre Breton, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que la cidrerie McKeown inc. se voit accorder une aide financière de 188 550 $, sous forme de contribution remboursable, pour lui permettre d'acquérir de l'équipement spécialisé et mettre en place une stratégie de commercialisation aux États-Unis.

Fondée en 2004, la cidrerie McKeown est une entreprise solidement enracinée, dont les breuvages sont fabriqués à partir des pommes récoltées à la main dans ses vergers de Rougemont. Ses produits, maintes fois primés, sont disponibles un peu partout au Québec, ainsi qu'en Angleterre, en Norvège et en Chine. La croissance de l'entreprise passe désormais par la conquête des marchés étrangers, notamment le marché américain du cidre au sein duquel la demande pour des cidres artisanaux offerts en canettes est en forte croissance.

Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC permettront à l'entreprise d'acquérir une canneuse, une codeuse et une machine à pose de manchons pour répondre aux exigences du marché américain, puis d'y entreprendre la promotion de ses produits.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« À l'échelle mondiale, le cidre est la boisson qui a connu la plus importante croissance des ventes au cours des 10 dernières années. Les producteurs doivent s'ajuster pour répondre aux nouvelles exigences du marché. On doit saluer le succès de la cidrerie McKeown qui offre des emplois de qualité et favorise la visibilité du terroir de Rougemont, une région riche en activité agrotouristique. »

Pierre Breton, député de Shefford

« Par cet appui à la cidrerie McKeown, le gouvernement du Canada démontre une fois de plus qu'il a à coeur le développement économique des régions du Québec. Nous sommes déterminés à soutenir les entrepreneurs et à les encourager à investir, afin d'assurer leur croissance et celle de l'économie du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le financement de DEC nous alloue l'honneur de parcourir les États-Unis pour offrir nos excellents produits à plus d'amateurs de cidre. Ce faisant, nous pourrons poursuivre notre croissance et contribuer au dynamisme de notre industrie. »

Robert McKeown, président, Robert McKeown inc.

