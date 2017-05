Invesco simplifie sa gamme de fonds communs de placement







TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - Invesco Canada (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des modifications à sa gamme de fonds communs de placement. Invesco passe régulièrement en revue sa gamme de produits pour s'assurer qu'elle répond aux besoins en constante évolution des conseillers et des épargnants.

Fusion de fonds proposée

Invesco propose de fusionner le Fonds de titres d'emprunt marchés émergents Invesco (le « fonds en dissolution ») dans le Fonds d'obligations mondiales Invesco à la fermeture des bureaux le 28 juillet 2017. La fusion nécessite l'approbation des porteurs de parts du fonds en dissolution (autre que la série D et la série PTFU qui seront dissoutes immédiatement avant la fusion), et les porteurs de parts seront amenés à se prononcer lors d'un vote à une assemblée extraordinaire qui se tiendra à Toronto le 24 juillet 2017. Des détails supplémentaires seront fournis aux épargnants dans les documents de procuration qui seront envoyés en juin et dans une circulaire d'information de la direction qui sera accessible en ligne. Le Comité d'examen indépendant des fonds Invesco Canada a analysé cette proposition de fusion pour en exclure les éventuelles situations de conflit d'intérêts et a déterminé que la fusion produit un résultat équitable et raisonnable pour les épargnants.

Dissolutions de séries

Outre les séries D et PTFU du fonds en dissolution, Invesco procédera à la dissolution des séries suivantes (ensemble les « séries en dissolution ») à la fermeture des bureaux le 28 juillet 2017 :

Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco, série T8

Fonds immobilier mondial Invesco, série T8

Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco, série T8

Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco, série T8

Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco, série T8

Catégorie Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco, série T8

Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco, série T8 et série T6

Catégorie Trimark canadienne, série T8 et série T6

Fonds équilibré Sélect Trimark, série T8

À compter d'aujourd'hui, les séries en dissolution sont fermées aux nouveaux épargnants. Seuls les épargnants qui détiennent des titres de ces séries pourront continuer d'en acquérir de nouveaux dans un compte qui détient déjà de ces titres.

Pour plus d'information sur Invesco, veuillez visiter le site invesco.ca. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou par l'entremise du blogue Invesco Canada.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. NYSE: IVZ; invesco.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. TrimarkMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Canada Ltée.

© Invesco Canada Ltée, 2017

SOURCE Invesco Canada Ltée

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 14:45 et diffusé par :