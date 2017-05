Publication des résultats de la phase II de l'expérience de monnaie numérique en partenariat public-privé







Le Projet Jasper est source de promesses et de défis pour l'avenir de la technologie du grand livre distribué (TGLD).

TORONTO, le 25 mai 2017 /CNW/ - La Banque du Canada, Paiements Canada, R3 et sept banques commerciales ont annoncé aujourd'hui les résultats de la phase II du Projet Jasper, système de paiements de gros interbancaire expérimental utilisant la TGLD, pilier des cryptomonnaies comme le bitcoin.

Lancé en 2015, le travail du projet est résumé dans un rapport publié récemment sur le site Web de la Banque du Canada. Les résultats montrent que, malgré les progrès réalisés, l'application de la TGLD à l'ensemble d'un système de paiement se heurte encore à de nombreux obstacles.

Bien que le projet ait démontré la possibilité de régler des paiements de gros sur un grand livre distribué et qu'il ait même intégré un mécanisme d'économie des liquidités novateur, plusieurs faiblesses de taille demeurent.

« En bref, il est peu probable qu'un système de paiement de gros fondé sur la TGLD ait une efficacité et des bénéfices nets équivalents à ceux d'un système centralisé », a déclaré Carolyn Wilkins, première sous-gouverneure de la Banque du Canada. « Au fond, il existe une incohérence fondamentale entre un système de paiements de gros interbancaire centralisé et la décentralisation inhérente à la TGLD. »

Ce travail laisse ouvert le champ à des recherches dans de nombreux domaines, comme l'étude de l'intégration entre le Projet Jasper et d'autres types d'infrastructures de marché financier basées sur la TGLD. La collaboration entre secteurs public et privé ouvre la voie à ce type de travaux.

« S'il faut tirer une leçon essentielle du Projet Jasper, ce serait sans doute l'intérêt que peut avoir une collaboration entre les secteurs public et privé », a affirmé Gerry Gaetz, président et chef de la direction de Paiements Canada. « Si la TGLD offre des perspectives pour les années à venir, la modernisation en cours des systèmes de paiement canadiens nécessite aussi un partenariat entre les secteurs public et privé. En coopérant, nous parviendrons à notre objectif commun, à savoir un système de paiement rapide, souple et sûr, qui favorise l'innovation et renforce la compétitivité du Canada. »

Une description exhaustive de la phase II du Projet Jasper sera présentée au Sommet de Paiements Canada aujourd'hui à 15 h 50, au Westin Harbour Castle, Toronto (Ontario); la discussion d'experts sera également diffusée sur le Web en direct (en anglais seulement).

À propos du Projet Jasper

L'année dernière, le Projet Jasper a fait les manchettes pour avoir été la première expérience connue de chaînes de blocs associant une banque centrale au secteur privé. Le projet, auquel participent la Banque du Canada, Paiements Canada, R3 et les sept plus grandes banques commerciales du Canada, cherche à comprendre comment la technologie du grand livre distribué peut transformer l'avenir des paiements, en commençant par des activités de compensation et de règlement de grande valeur. À ce jour, le Projet Jasper a connu deux phases d'expérimentation.

À propos de Paiements Canada :

Paiements Canada veille à ce que les opérations financières soient effectuées de façon sécuritaire tous les jours au Canada. L'organisation soutient le système financier et l'économie du Canada en exploitant l'infrastructure de compensation et de règlement des paiements au Canada, y compris les systèmes connexes, et en faisant respecter les règles, les règlements et les normes applicables. En 2016, l'Association a effectué la compensation et le règlement de paiements de l'ordre de 51 billions de dollars, soit 201 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Cette somme couvre un large éventail de paiements effectués par les Canadiens et les entreprises au moyen d'opérations interbancaires, comme les opérations par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques.

SOURCE Payments Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :