Trois futurs électeurs vivront les coulisses de l'élection partielle dans Gouin







QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du vote qui aura lieu dans la circonscription de Gouin le 29 mai prochain, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) permettra à trois futurs électeurs de découvrir, sur le terrain, les dessous d'une élection et d'observer le travail des différents acteurs qui rendent possible une telle opération.

Vivre les coulisses d'une élection est une activité qui vise à démystifier le processus électoral auprès des jeunes du secondaire et à les sensibiliser à l'importance de la participation citoyenne, notamment à l'exercice du droit de vote.

Lors de cette journée, Justin Briand, élève de l'école alternative Le Vitrail, ainsi que Leïla Brochier et Elizabeth Sebastiao-Cordeau, deux élèves de l'école secondaire Père-Marquette, pourront observer les différentes étapes d'une élection. De la transformation de leur école en bureau de vote jusqu'au dépouillement des votes en soirée, ils seront aux premières loges pour constater l'ensemble des opérations nécessaires au bon déroulement d'une élection partielle provinciale. Suivez leur parcours par l'entremise de messages publiés et partagés sur notre page Facebook ou en direct sur Twitter avec le mot-clic #CoulissesÉlection.

« Notre société a besoin de jeunes qui s'engagent et qui croient au rôle important que nous pouvons jouer en tant que citoyennes et citoyens. Ainsi, toutes les actions que nous mettons en oeuvre pour améliorer leur connaissance des mécanismes démocratiques et pour leur permettre de vivre des expériences enrichissantes de démocratie favorisent leur participation citoyenne », a souligné Pierre Reid, directeur général des élections.

Leïla, Elizabeth et Justin seront disponibles pour participer à des entrevues le lundi 29 mai, de 15 h à 16 h; ils pourront ainsi partager leurs impressions par rapport à la journée et répondre aux questions des journalistes. Les journalistes sont invités à communiquer avec la relationniste s'ils souhaitent obtenir une entrevue avec les jeunes.

Pour en savoir plus sur nos programmes d'éducation à la démocratie, veuillez consulter electionsquebec.qc.ca/zed.

SOURCE Directeur général des élections

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 14:34 et diffusé par :