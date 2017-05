Avis aux médias - Le ministre Bains prononcera une allocution lors du Sommet du partenariat Canada-Inde







OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, prononcera une allocution au Sommet du partenariat Canada-Inde de 2017(Canada-India Partnership Summit) du Conseil de commerce Canada-Inde. Le ministre fera le point sur les mesures concrètes adoptées par le gouvernement du Canada pour renforcer la relation commerciale entre le Canada et l'Inde, pour bâtir des centres urbains plus novateurs et pour créer des emplois pour la classe moyenne.

Date : Le vendredi 26 mai 2017



Heure : 10:05am



Lieu : 100, rue King Ouest, 68e étage

Toronto (Ontario)

