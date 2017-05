Québecor, partenaire de la Fête nationale du Québec







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Québecor est fière de renouveler son soutien à la Fête nationale du Québec à titre de partenaire national. Organisée par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, cette célébration se déploie en une multitude de festivités, les 23 et 24 juin, d'un bout à l'autre du Québec, sur plus de 700 sites.

« Québecor est heureuse de souligner les festivités de la Fête nationale du Québec et de partager des moments mémorables avec les Québécoises et Québécois. En plus de célébrer notre culture depuis de nombreuses années, cette grande tradition offre des vitrines remarquables aux artistes partout à travers le Québec », a indiqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

En plus d'un soutien financier, Québecor offre à la Fête nationale du Québec une campagne de promotion par le biais de ses plateformes médiatiques, notamment dans Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et sur les ondes de TVA.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

