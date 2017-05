Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean







SAGUENAY, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du député fédéral de Chicoutimi-Le Fjord, M. Denis Lemieux, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, du député de Dubuc, M. Serge Simard, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que du maire de la Ville de Saguenay, M. Jean Tremblay.

Date : le vendredi 26 mai 2017



Heure : 10 h



Lieu : Hôtel de ville de Saguenay

201, rue Racine Est

Saguenay (arrondissement de Chicoutimi) (Québec)

