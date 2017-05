Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Québec octroie plus de 795 000 $ pour la construction d'un nouveau centre communautaire à Cookshire-Eaton







COOKSHIRE-EATON, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la construction d'un nouveau centre communautaire dans le secteur de Johnville à Cookshire-Eaton. Ce nouveau bâtiment permettra à la fois de bonifier l'offre de services communautaires, de répondre aux attentes du milieu et de combler un important besoin d'espaces dans un environnement sécuritaire et conforme aux normes en vigueur.

Le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, annonce une contribution financière de plus de 795 000 $ du gouvernement du Québec pour la construction de ce centre communautaire. La Ville complétera le financement, pour un investissement provincial-municipal de plus de 1,2 M$.

Citations

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec pour la construction d'un nouveau centre communautaire à Cookshire-Eaton. Cette infrastructure permettra à la Municipalité de combler les besoins de la population en matière de rassemblement et d'actions communautaires. On pourra ainsi assurer la continuité des services offerts aux citoyens dans un environnement agréable, sécuritaire et répondant à leurs attentes. »

Ghislain Bolduc, député de Mégantic

« La construction de ce centre communautaire démontre la volonté du gouvernement du Québec d'offrir aux municipalités des infrastructures permettant d'assurer la sécurité et le mieux-être de la population, en plus de répondre aux attentes du milieu en matière de services municipaux. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis très heureux de l'aboutissement de ce projet qui a fait l'objet de divers scénarios visant à améliorer le centre communautaire du secteur de Johnville. Le moment est enfin arrivé, un bâtiment tout neuf pour mieux répondre aux besoins de la population. Ce nouveau bâtiment sera adjacent au terrain de balle qui a été relocalisé en 2015 et fera partie du nouveau parc municipal du secteur de Johnville. »

Noël Landry, maire de la Ville de Cookshire-Eaton

Faits saillants

Situé sur le chemin Jordan -Hill dans le secteur de Johnville , le centre communautaire remplacera celui existant qui avait été construit en 1960 et qui n'est plus conforme aux normes en vigueur. Le nouveau bâtiment de deux étages aura une superficie de 395 mètres carrés par niveau. Le premier étage comprendra notamment deux salles multifonctionnelles, une cuisinette et un vestiaire pour les utilisateurs de la patinoire. Au deuxième étage, on retrouvera une grande salle communautaire pouvant accueillir 340 personnes ainsi qu'une cuisine.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM). Soulignons qu'en vertu de ce programme, le coût maximal admissible de ce projet a été établi à 1 223 300 $. Le gouvernement du Québec versera une contribution financière de 795 145 $ et la Ville de Cookshire-Eaton complètera le financement.

- complètera le financement. Ce programme permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation ou de conversion, ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

Lien connexe

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet RECIM, visitez la section Infrastructures du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-5/

