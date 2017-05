Les OUI Québec rendent publique l'entente de principe qui avait été conclue entre les quatre partis politiques indépendantistes sur une démarche commune d'accession à l'indépendance du Québec







MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la lumière des dernières révélations entourant l'entente de principe qui avait été conclue le 10 avril dernier entre les délégations du Parti québécois, de Québec solidaire, d'Option nationale et du Bloc québécois, les Organisations unies pour l'indépendance (OUI Québec) ont décidé de rendre public le contenu de cette entente. Les raisons qui motivaient la non-divulgation du contenu de celle-ci ne tiennent plus.

Élaborée au cours des derniers mois autour de la Table de concertation des OUI Québec, la proposition porte sur une démarche commune d'accession à l'indépendance et comprend notamment la mise sur pied d'une Assemblée constituante, dont le mandat serait de rédiger le projet de constitution d'un Québec indépendant, et la tenue d'un référendum à l'issue des travaux de la constituante. Cette consultation référendaire permettrait au peuple québécois de se prononcer tant sur le statut politique du Québec que sur le projet de constitution élaboré par l'Assemblée constituante.

La proposition commune devait être soumise, pour adoption formelle, aux délégués de chacune des formations politiques indépendantistes lors de leur congrès respectif en 2017 (PQ, QS, ON) et en 2018 (BQ), ce qui aurait conféré à cette proposition le caractère formel d'une entente.

Une démarche novatrice

« La démarche proposée est d'abord et avant tout novatrice en ce sens qu'elle remet dans les mains du peuple québécois le pouvoir de préparer un projet de constitution sur lequel, pour la première fois de son histoire, il serait appelé à se prononcer. Aux OUI Québec, bien évidemment, nous demeurons extrêmement fiers d'avoir réussi à convaincre les partis politiques indépendantistes de travailler ensemble pour produire une telle proposition qui restera, à notre avis, un point de repère important dans notre marche vers le pays. Il s'agissait d'une première pour le mouvement souverainiste en regard des modalités d'accession à l'indépendance. Bien sûr, nous sommes bien conscients que malgré tous les soubresauts de la présente conjoncture, il faudra un jour se rassoir à une même table pour poursuivre les travaux. Cependant, les circonstances actuelles imposent une période de refroidissement qui sera, souhaitons-le, profitable pour mener une nécessaire réflexion sur les façons de travailler tous ensemble », a déclaré Claudette Carbonneau, présidente des OUI Québec.

Démarche commune d'accession à l'indépendance

Cette démarche comprend trois éléments majeurs :

D'abord, l'adoption d'une loi fondamentale transitoire (par une Assemblée nationale à majorité indépendantiste) qui servirait de cadre légal pour le Québec, tout en balisant sa démarche vers l'indépendance ;

La création, par une loi de l'Assemblée nationale, d'une Assemblée constituante chargée d'élaborer un projet de constitution d'un Québec indépendant après avoir organisé une vaste consultation publique partout à travers le Québec ;

Enfin, la démarche commune aboutirait à une consultation référendaire qui permettrait aux Québécoises et aux Québécois de se prononcer tant sur le statut politique du Québec que sur le projet de constitution élaboré par l'Assemblée constituante.

La nécessaire convergence

« En regard des derniers jours, il importe de rappeler que la convergence n'est pas morte. Si elle était souhaitable et nécessaire hier, elle l'est encore aujourd'hui et le demeurera avec la même pertinence dans les années à venir. L'actualité des prochains mois aura tôt fait de nous le rappeler. En ce sens, les OUI Québec seront toujours là pour travailler à cette convergence et pour s'élever au-dessus des conflits partisans qui compromettent notre avenir collectif et qui risquent d'entraver la route vers l'indépendance », a conclu Jason Brochu-Valcourt, vice-président des OUI Québec.

