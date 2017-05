Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec octroie plus de 625 000 $ pour deux nouveaux projets d'infrastructures d'eau dans la région de Lanaudière







JOLIETTE, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures municipales des villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies pour ainsi assurer la qualité de vie des citoyens.

La vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annonce une aide financière de plus de 625 000 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux de renouvellement de conduites d'eau à Joliette et à Notre-Dame-des-Prairies. Les villes compléteront le financement, pour un investissement provincial-municipal de plus de 935 000 $.

Le projet à Joliette vise le remplacement de conduites d'eau sous la rue Notre?Dame, entre les rues Saint-Charles-Borromée Sud et Saint-Paul. Quant au projet à Notre-Dame-des-Prairies, il consiste à réhabiliter des conduites d'égout sanitaire sur le boulevard Antonio-Barrette, entre la 1re et la 3e Avenue.

Citations

« Je me réjouis du soutien financier accordé par notre gouvernement pour la réalisation de deux nouveaux projets d'infrastructures d'eau dans la région de Lanaudière. Ces projets contribueront à améliorer la qualité de vie des citoyens de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies pour les années à venir. »

La vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault

« Le gouvernement du Québec travaille en partenariat avec les municipalités pour qu'elles puissent se développer et renouveler leurs infrastructures publiques. Ces investissements démontrent la volonté du gouvernement de doter les municipalités du Québec d'infrastructures qui répondent aux attentes de la communauté en matière de services municipaux. »

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Ville de Joliette accueille cette confirmation de soutien de la part du gouvernement du Québec, que nous tenons à remercier. Ces investissements sont importants et nous permettent de poursuivre nos efforts de revitalisation de nos infrastructures. Les interventions qui seront ainsi faites sur le réseau nous évitent de mauvaises surprises et assurent une qualité de vie et de services à nos citoyens. »

Le maire de la Ville de Joliette, M. Alain Beaudry

« Pour les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, ces investissements viennent non seulement garantir le bon fonctionnement de nos infrastructures municipales, mais assurent également des services de qualité à la population. Cette entente avec le gouvernement du Québec permet de faire de Notre-Dame-des-Prairies une Ville à la mesure des familles. »

Le maire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, M. Alain Larue

Faits saillants

En vertu des normes du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet 1.5 :

le coût maximum admissible pour le projet à Joliette est établi à 504 000 $. La contribution du gouvernement du Québec s'élève à 336 000 $. La Ville de Joliette complète le financement;

le coût maximum admissible pour le projet à Notre-Dame-des-Prairies est établi à 433 875 $. Le gouvernement du Québec verse une contribution de 289 250 $. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies assume le reste du financement.

est établi à 433 875 $. Le gouvernement du Québec verse une contribution de 289 250 $. La Ville de assume le reste du financement. Ce programme permet aux municipalités du Québec de réaliser des travaux de réhabilitation ou de remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts.

Lien connexe

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet 1.5, visitez la section Infrastructures du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-1/

