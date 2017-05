Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard appuient des améliorations aux services de traitement des eaux usées à Stratford et à Charlottetown







CHARLOTTETOWN, PEI, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île?du?Prince?Édouard se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins.

L'honorable H. Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement combiné de 14 381 250 $ pour l'installation d'une conduite d'eaux usées de Stratford à Charlottetown, l'enlèvement de la lagune d'East Royalty et le raccordement du système d'East Royalty à la station de contrôle de la pollution de Charlottetown.

Le projet de Stratford consiste à regrouper le service de traitement des eaux usées de la ville avec celui de Charlottetown afin de créer une seule station centrale pour le traitement des eaux usées en bordure de la rivière Hillsborough. Le gouvernement du Canada fournit 5 462 500 $ pour ce projet et le gouvernement de l'Île?du?Prince?Édouard y consacre 2 731 250 $. La Ville de Stratford assumera le reste des coûts du projet.

À Charlottetown, on remplacera la lagune d'East Royalty par une station de relèvement et un réseau d'égout de 3,0 kilomètres pour acheminer les eaux jusqu'à la station de contrôle de la pollution de l'eau de Charlottetown. Le gouvernement du Canada fournit 1 925 000 $ pour ce projet et le gouvernement de l'Île?du?Prince?Édouard y consacre 962 500 $. La Ville de Charlottetown assumera le reste des coûts du projet.

Pour le projet final qui consiste à relier le réseau d'égout d'East Royalty à la station de contrôle de la pollution de Charlottetown, le gouvernement du Canada alloue 2 200 000 $ et le gouvernement de l'Île?du?Prince?Édouard y consacre 1 100 000 $. La Ville de Charlottetown assumera le reste des coûts du projet.

Ces investissements aideront à préserver la santé et le bien-être des résidents, ainsi qu'à protéger les cours d'eau de la province et les écosystèmes locaux.

Citations

« Pour que les collectivités puissent prospérer, elles doivent avoir les infrastructures stratégiques nécessaires qui les soutiendront. L'annonce d'aujourd'hui confirme l'engagement qu'a pris notre gouvernement de travailler avec tous les partenaires afin d'encourager la croissance économique tout en préservant notre environnement. Ces investissements entraîneront davantage de possibilités de développement dans le secteur riverain de la région de la capitale et permettront de fournir aux résidents des infrastructures sécuritaires et fiables. »

Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec ses partenaires régionaux pour veiller à ce qu'ils disposent du soutien dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités fortes et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les investissements dans les infrastructures vertes sont essentiels pour préserver la santé de la population et appuyer le Canada dans sa transition continue vers une économie axée sur une croissance propre et durable. Je me réjouis de voir que ces projets important vont de l'avant, ce qui contribuera au bien-être de toute la population de l'Île pendant de nombreuses années. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes très heureux de participer à cette annonce. La collaboration entre municipalités profite à l'ensemble de la province puisqu'elle permet d'éviter le chevauchement des ressources et de partager les coûts. Ce partenariat avec Stratford solidifie davantage notre relation de travail et nous nous réjouissons à l'idée d'entreprendre des projets futurs. »

Clifford Lee, maire de Charlottetown

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé une solution à long terme pour le traitement des eaux usées à Stratford. Nous avons travaillé activement à l'établissement d'une solution rentable pour répondre à nos besoins en matière de traitement des eaux usées, et nous sommes confiants que cette solution répondra aux besoins de notre collectivité en croissance maintenant et à l'avenir. »

David Dunphy, maire de Stratford

Faits en bref

Ce financement provient du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, qui constitue une partie du plan sans précédent du gouvernement du Canada visant à appuyer les infrastructures publiques dans l'ensemble du pays.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques. Le Budget 2017 propose 21,9 milliards de dollars pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

