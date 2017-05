Un chef-d'oeuvre de Jean-Paul Riopelle fracasse un record mondial dans le cadre de la vente aux enchères en salle de la Maison Heffel







TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - Dans le cadre de sa vente en salle semestrielle, tenue aujourd'hui à Toronto, la Maison de vente aux enchères Heffel, chef de file du marché canadien de l'art, a présenté plus de 120 oeuvres de qualité muséale. Des chefs-d'oeuvre exceptionnels d'artistes internationaux reconnus ont permis de réaliser des ventes s'élevant à un impressionnant total de 21,18 millions de dollars, surpassant ainsi de beaucoup les évaluations préliminaires, qui allaient de 10 à 14 millions de dollars. Le succès de cette vente printanière témoigne de la vigueur du marché de l'art à l'échelle internationale et de l'appétit insatiable des collectionneurs pour des chefs-d'oeuvre réputés. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et comprennent une prime d'achat.)

Le fait marquant de la soirée s'est incontestablement avéré la présentation de Vent du nord, remarquable toile de l'artiste québécois Jean-Paul Riopelle, dont les oeuvres se retrouvent désormais aux quatre coins du monde. Ce tableau, créé dans les années 1950, a en effet été l'objet d'une guerre d'enchères féroce entre collectionneurs du monde entier, et a finalement trouvé preneur pour la somme de 7?438?750 $, établissant par le fait même une nouvelle marque mondiale aux enchères pour l'artiste. Cette oeuvre se classe également désormais au second rang au chapitre des montants les plus élevés déboursés pour une oeuvre canadienne dans l'histoire des ventes aux enchères, un exploit qui vient à nouveau souligner l'intérêt croissant des collectionneurs internationaux pour l'art canadien.

Cet intérêt mondial se manifeste de façon particulièrement évidente dans le cas des oeuvres de Lawren Harris, membre fondateur du Groupe des Sept, surtout depuis la récente exposition internationale qui lui a été consacrée et la vente par la Maison Heffel, pour un montant record, de sa toile Mountain Forms l'automne dernier. Des oeuvres de cet artiste réputé, dont deux importantes huiles sur carton représentant les Rocheuses, ont ainsi fait l'objet d'enchères acharnées lors de la vente de la Maison. En comptant les ventes d'aujourd'hui, les 323 oeuvres de Lawren Harris vendues par Heffel totalisent à ce jour plus de 87 millions de dollars.

« Grâce à la vente d'aujourd'hui, Toronto s'impose de plus en plus comme l'un des principaux centres artistiques sur la planète », a affirmé David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Quel sentiment exaltant que de voir des enchérisseurs des quatre coins du globe tenter d'acquérir Vent du nord de Jean-Paul Riopelle, et quelle émotion merveilleuse que de voir cette toile trouver preneur pour plus du double du record précédemment établi pour une oeuvre de cet artiste. »

Points saillants de la vente en salle du printemps 2017 de la Maison Heffel

L'intérêt marqué à l'échelle internationale pour plusieurs de ces artistes majeurs a largement contribué au succès de la vente aux enchères d'aujourd'hui. La Maison Heffel accepte présentement des consignations, y compris d'oeuvres internationales, pour sa vente en salle de l'automne 2017, qui se tiendra à Toronto. La date limite des consignations est fixée au 31 août 2017.

De plus amples renseignements sur les oeuvres présentées dans le cadre de la vente printanière de cette année peuvent être trouvés à l'adresse suivante : www.heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Heffel a vendu plus d'oeuvres d'art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l'échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d'oeuvres d'art totalisant plus d'un demi-milliard de dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l'équipe de professionnels des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

