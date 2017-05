Le Canada annonce un nouveau programme urbain pour les peuples autochtones







OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ - Plus de la moitié des Autochtones du Canada vivent en milieu urbain. Soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis où ils vivent améliorera considérablement leur qualité de vie et favorisera la croissance économique dans leurs collectivités, et au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, a lancé un nouveau programme urbain pour les peuples autochtones (PUPA).

Le PUPA est une nouvelle initiative du gouvernement du Canada créée en fonction des commentaires reçus lors des séances de consultation nationales sur l'ancienne Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain, qui se sont tenues à l'été et à l'automne 2016. Le programme aura quatre volets généraux de financement : capacité organisationnelle, programmes et services, coalitions, et recherche et innovation.

Ces volets de financement permettront de veiller à ce que les organismes aient les outils dont ils ont besoin pour offrir des programmes et des services clés aux Autochtones vivant en milieu urbain partout au Canada. Il peut s'agir de projets visant à aider les femmes à faire la transition de la maison d'hébergement à la collectivité, de projets pour soutenir les personnes souffrant de dépendances, celles qui ont des incapacités, les personnes âgées, ainsi que de projets qui fournissent aux jeunes du mentorat et des activités axées sur le territoire .

Citation

« Ce nouveau programme répond aux besoins des Autochtones vivant en milieu urbain au moyen de divers projets conçus dans un environnement culturel approprié pour eux. Ce peut-être être par exemple des projets qui aident les femmes à faire la transition de la maison d'hébergement à la collectivité ou de projets qui fournissent aux jeunes des activités axées sur le territoire et du mentorat. Le respect de la langue et de la culture est essentiel pour donner aux Autochtones les meilleures chances de succès lorsqu'ils font la transition vers un milieu urbain ou qu'ils y vivent. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Affaires autochtones et du Nord

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement a investi 118,5 millions de dollars sur cinq ans dans le programme urbain pour les peuples autochtones (PUPA).

En plus des fonds alloués précédemment, le gouvernement du Canada fournira 53 millions de dollars chaque année au PUPA, à compter de 2017?2018.

Les Autochtones vivant en milieu urbain incluent : les Premières Nations (Indiens inscrits et non inscrits), les Métis et les Inuit.

Les volets de financement comprendront un financement de base destiné aux organismes autochtones urbains; des programmes et services comme les services d'accompagnement, les programmes sur les compétences parentales, les projets de mentorat, les camps jeunesse pour accroître l'estime de soi et l'identité culturelle, les projets intergénérationnels et les projets culturels en milieu urbain; du financement pour appuyer un réseau d'organisations locales; et du financement pour des projets pilotes de recherche et d'innovation.

Le programme urbain pour les peuples autochtones (PUPA) remplace la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain.

