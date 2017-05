Quatre infrastructures sportives seront rénovées à Montmagny grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec







MONTMAGNY, QC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre. Grâce à un financement conjoint des deux gouvernements, la Ville de Montmagny pourra rénover quatre infrastructures sportives, améliorant ainsi la qualité de vie de ses citoyens, en plus de favoriser son essor sportif.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 770 000 $ pour la rénovation de quatre infrastructures sportives à Montmagny. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités - volet Infrastructures provinciales-territoriales. La Ville investira également plus de 770 000 $, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 2,3 million de dollars.

Les projets consistent à mettre aux normes la piscine municipale intérieure et extérieure, à rénover certains éléments de l'aréna municipal et à terminer l'aménagement d'un circuit piétonnier sur la bande riveraine longeant le côté ouest de la Rivière-du-Sud.

Citations

« Les infrastructures sportives contribuent à garder nos collectivités en santé. En plus de permettre aux résidents d'adhérer à un mode de vie sain, celles-ci auront un effet rassembleur et contribueront au développement de la Ville de Montmagny pour les générations à venir. Notre gouvernement est fier de réaliser des investissements qui améliorent la qualité de vie des gens, tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller

« En soutenant ces projets d'amélioration, nous démontrons notre volonté de mettre à la disposition de la population des installations accessibles et sécuritaires et d'offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. Ces projets réalisés à Montmagny permettront à la population de la Chaudière-Appalaches de pratiquer régulièrement des sports et des activités physiques, ce qui favorise un mode de vie physiquement actif. »

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx

« Je suis très heureux de l'annonce faite aujourd'hui puisque l'aide obtenue par l'entremise du Fonds des petites collectivités va nous permettre d'améliorer certaines de nos infrastructures récréatives. Depuis quelques années, la Ville de de Montmagny encourage vivement l'adoption de saines habitudes de vie, mais pour favoriser la pratique de l'activité physique, nous devons offrir à nos citoyens des sites de qualité. Je me réjouis donc à l'idée de pouvoir améliorer considérablement leur qualité de vie grâce aux travaux qui pourront être effectués prochainement »

Le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités (FPC) est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Budget 2017 du gouvernement du Canada propose 21,9 milliards de dollars pour appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Produit connexe

Renseignements financiers et liste des projets

Document d'information

Quatre infrastructures sportives seront rénovées à Montmagny grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec

Investissement totalisant plus de 2,3 millions de dollars

Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités - volet Infrastructures provinciales-territoriales.

Les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun 771 841 $ dans quatre projets d'infrastructures sportives à Montmagny. La municipalité complétera le financement pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant 2 315 530 $.

Liste des nouveaux projets

Lieu Nom du projet Financement

fédéral Financement

provincial Date de

commencement

prévue Montmagny Mise aux normes de la piscine intérieure Guylaine-Cloutier 321 666 $ 321 666 $ 8 mai 2017 Montmagny Mise aux normes de la piscine extérieure de la Pointe-aux-Oies 84 333 $ 84 333 $ 8 mai 2017 Montmagny Aménagement du circuit piétonnier des trois ponts 127 236 $ 127 236 $ 15 mai 2017 Montmagny Remise en état de l'aréna municipal 238 606 $ 238 606 $ 24 avril 2017

Liens connexes

Pour de plus amples renseignements sur le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructures au Québec : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Le Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html

Le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petites-collectivites-fpc/

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 13:45 et diffusé par :