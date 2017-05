Venture Global LNG annonce la clôture réussie de sa ronde de financement privé : le financement global atteint 361 millions $







WASHINGTON, 25 mai 2017 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce avoir recueilli des capitaux additionnels de l'ordre d'environ 81,4 millions $ au terme de sa sixième ronde de placement en actions. L'opération de placement a été marquée par l'inclusion d'investisseurs institutionnels additionnels et prestigieux de grande envergure au sein de la société. Étant une transaction privée de type Reg. D, cette opération porte à 361 millions $ le financement global de la société.

Commentant la mobilisation de capitaux, les co-chefs de la direction, Mike Sabel et Bob Pender, déclarent : « Ce placement privé reflète la confiance constante des marchés de capitaux dans notre capacité à atteindre notre capacité de production de 30 millions de tonnes de GNL. D'ici 2021, nous prévoyons lancer nos opérations commerciales à Calcasieu Pass et offrir au marché mondial le GNL au coût le plus bas en Amérique du Nord. »

Les produits de cette plus récente transaction de type Reg. D financeront les activités de développement pour les installations d'exportation proposées de Venture Global en Louisiane.

Morgan Stanley & Co. LLC ainsi que Goldman Sachs & Co. LLC ont fait office d'agents de co-placements en lien avec cette offre.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG envisage de devenir un producteur de GNL à long terme et à faible coût en capitalisant sur la production de gaz naturel à faible coût aux États-Unis. La stratégie de Venture Global LNG utilise exclusivement une technologie de liquéfaction hautement efficace à moyenne échelle. Venture Global met sur pied des terminaux d'exportation de GNL à Plaquemines et à Calcasieu Pass, lesquels disposeront d'une capacité totale de 30 TMPA. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.venturegloballng.com

