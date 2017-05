Invitation aux médias - Annonce d'un important événement dans le cadre de Canada 150







QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre de la francophonie des Amériques et Patrimoine canadien vous convient à la conférence de presse qui annoncera un important événement entourant les célébrations de Canada 150, le vendredi 26 mai, à 10 h, à la Chapelle du Musée de l'Amérique francophone.

Les médias de l'extérieur de Québec qui voudraient suivre la conférence pourront le faire, car elle sera transmise en direct sur Facebook à l'adresse suivante :

https://www.facebook.com/CFAmeriques

La conférence se déroulera en présence de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, de M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne Leader parlementaire du gouvernement, de M. Régis Labeaume, maire de Québec et de Mme Diane Blais, présidente du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques.

Date : Vendredi 26 mai 2017

Heure : 10 h

Lieu : Chapelle du Musée de l'Amérique francophone (2, Côte de la Fabrique, G1R 3V6)

RSVP auprès de Tania-Kim Milot :

tkmilot@pointcomm.net / 418 529-8270

SOURCE Centre de la francophonie des Amériques

