Les gouvernements du Canada et de l'Alberta investissent dans l'infrastructure postsecondaire - L'investissement de 21,78 millions de dollars dans quatre collèges favorisera la création d'emplois, les activités de recherche et l'innovation







FORT MCMURRAY, AB, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde une grande importance au rôle que jouent les établissements d'enseignement postsecondaire. En effet, ces établissements aident les jeunes Canadiens à obtenir l'éducation et la formation dont ils ont besoin pour entreprendre leur future carrière et grossir les rangs d'une classe moyenne robuste et prospère. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta octroient aujourd'hui 21,78 millions de dollars au Collège Keyano, au Collège de Lethbridge, au Collège Portage et au Collège régional de Grande Prairie, pour ainsi permettre d'offrir la formation nécessaire à l'occupation des emplois bien rémunérés de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain.

L'investissement a été annoncé par David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, au nom de l'honorable Navdeep Bains, et par le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Alberta, l'honorable Marlin Schmidt.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation afin d'appuyer la création d'emplois, de stimuler la croissance dans toutes les industries et de rehausser la qualité de vie des Canadiens. Cet investissement est un bel exemple de ce que fait le gouvernement pour que cette vision devienne réalité.

Au total 12 projets seront réalisés aux 4 collèges grâce à ces fonds. Ces projets incluent l'expansion d'un centre d'identification des organismes nuisibles, des parasites et des pathogènes qui touchent la population d'abeilles au Canada, diverses mises à niveau mécaniques et de systèmes d'immeubles pour en améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale, et la construction d'un centre de recherche appliquée pour améliorer la gestion des eaux et trouver des solutions à la pénurie d'exploitants de systèmes d'alimentation en eau dans le Nord-Est de l'Alberta. Pour en savoir davantage sur les 12 projets annoncés aujourd'hui, consultez le document d'information ci-joint.

Le financement total, soit 45,77 millions de dollars, est réparti comme suit :

la contribution du gouvernement du Canada s'élève à 19,63 millions de dollars;

s'élève à 19,63 millions de dollars; celle du gouvernement de l' Alberta , à 2,15 millions de dollars;

, à 2,15 millions de dollars; celle des établissements et des autres partenaires s'élève à 23,99 millions de dollars.

Au total, les universités et les collèges de l'Alberta recevront plus de 500 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement provincial, des établissements eux-mêmes et de sources privées. Les fonds fédéraux sont octroyés par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, qui vise à permettre aux campus canadiens d'améliorer et de moderniser leurs installations de recherche et d'en rehausser la viabilité environnementale.

Citations

« Cet investissement historique du gouvernement du Canada est un pas de plus pour concrétiser la vision du gouvernement et faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la classe moyenne et des jeunes entreprises en succès internationaux. »

-- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti

« Nous appuyons nos collèges en effectuant des investissements clés dans l'infrastructure. De cette manière, les Albertains auront accès à des possibilités d'apprentissage dans des installations de pointe. Ces projets créeront également les emplois dont la province a bien besoin pour stimuler la croissance économique. »

-- Le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Alberta, l'honorable Marlin Schmidt

« À la suite de ces investissements, le Collège Keyano sera mieux placé pour répondre aux besoins d'apprentissage de ses étudiants, de sa collectivité et des industries locales, tant aujourd'hui que pour des années à venir. »

-- La présidente et chef de la direction du Collège Keyano, Tracy Edwards

« Le Collège de Lethbridge est reconnaissant du généreux financement octroyé par l'entremise du Fonds d'infrastructure stratégique (FIS) du gouvernement fédéral et de son partenariat avec le gouvernement de l'Alberta. Cet automne, le Collège inaugurera le plus grand pavillon de formation aux métiers et aux technologies au sud de Calgary. Les fonds du FIS serviront à aménager des espaces d'innovation qui permettront aux étudiants, aux professeurs et aux professionnels de l'industrie de mener des travaux de recherche appliquée qui ont une incidence directe sur la durabilité sociale et économique de la région dans une vaste gamme de disciplines. En outre, la mise à niveau des installations électriques du Centre d'excellence en aquaculture permettra au Collège de planifier l'expansion de cette installation, tout en travaillant avec divers partenaires de l'industrie. »

-- La présidente et chef de la direction du Collège de Lethbridge, Paula Burns

« Le Collège Portage a reçu des subventions pour trois projets. Ces fonds permettront à notre établissement d'améliorer toute la gamme de ses programmes environnementaux, d'élargir sa future programmation et de soutenir les apprenants à distance. La subvention destinée au programme de technologies en ressources naturelles permettra la construction d'une serre et d'effectuer d'autres travaux d'améliorations visant à appuyer la recherche appliquée dans les sciences de l'environnement. La subvention destinée à notre nouveau programme de gestion des aqueducs et des eaux usées permettra au Collège d'aménager des salles de classe et des laboratoires pour assurer les activités du programme. Cette subvention facilitera également la planification d'une plus grande installation permanente qui appuiera de manière accrue la gestion des eaux dans notre région. Le Collège Portage a aussi reçu un soutien financier important du Comté du lac La Biche qui a conclu un partenariat avec celui-ci dans le cadre du projet de gestion des aqueducs et des eaux usées. Enfin, la subvention destinée aux technologies de l'information (TI) permettra au Collège d'améliorer son infrastructure de TI afin de soutenir nos apprenants à distance qui se trouvent un peu partout dans la région. Nous sommes reconnaissants de ces investissements dans notre établissement et nous sommes heureux de voir avancer ces initiatives. »

-- Le président et chef de la direction du Collège Portage, Trent Keough

« Cet investissement permettra au Collège régional de Grande Prairie de répondre à la demande fortement accrue de l'industrie de l'apiculture, des gouvernements et des chercheurs du monde entier pour ce qui est des services de diagnostic. Le Centre national de diagnostic sur les abeilles (National Bee Diagnostic Centre), qui est un centre d'accès technologique, pourra augmenter sa capacité en matière de prestation de services et continuer de travailler avec les producteurs et le gouvernement à améliorer la santé des populations d'abeilles du Canada, et accroître les occasions d'apprentissage et de recherche pour ses étudiants. »

-- Le président et chef de la direction du Collège régional de Grande Prairie, Don Gnatiuk

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 225 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements en Alberta .

investit plus de 225 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements en . Cet investissement s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada , qui vise à assurer que notre pays est concurrentiel à l'échelle internationale sur le plan de la recherche, de la transformation d'idées en nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international.

, qui vise à assurer que notre pays est concurrentiel à l'échelle internationale sur le plan de la recherche, de la transformation d'idées en nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international. Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure durable et verte.

Liens connexes

