Un immeuble patrimonial sera restauré grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec







L'ISLET, QC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et pour la préservation du patrimoine diversifié du Canada. Afin d'améliorer l'accès des citoyens à un espace culturel et pour préserver sa valeur patrimoniale, la Municipalité de L'Islet bénéficiera d'une aide financière conjointe des deux gouvernements pour la restauration de la salle des habitants de L'Islet-sur-Mer.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 100 000 dollars pour ces travaux. Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités - volet Infrastructures provinciales-territoriales. La Municipalité investira également plus de 100 000 dollars, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 305 000 dollars.

Ce projet permettra de préserver un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel : la salle des Habitants de L'Islet-sur-Mer. Ce bâtiment abrite notamment un espace culturel, soit la bibliothèque Jean-Paul-Bourque, associée au Réseau Biblio du Québec. Les travaux incluent la démolition et la reconstruction de la rampe d'accès universel conduisant à la bibliothèque ainsi que la réfection du parement extérieur, des portes et des balcons.

Citations :

« Investir dans les infrastructures culturelles aide le Canada à conserver la mémoire des expériences vécues par son peuple et des lieux importants de son histoire, ainsi qu'à inviter les visiteurs à explorer et à comprendre le monde qui les entoure. Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement consacré aux projets culturels, jouent un rôle essentiel pour appuyer l'édification de collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne. »

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller

« Je me réjouis de ce projet qui permettra l'amélioration d'une infrastructure culturelle, de même que la protection et la mise en valeur d'un bien patrimonial, et ce, dans une perspective de développement durable. Plus largement, nous contribuons au mieux-être de toute la communauté de L'Islet. »

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin

« Je suis fier de l'aboutissement du projet de restauration de la salle des habitants de L'Islet-sur-Mer. Classé immeuble patrimonial, ce bâtiment, qui abrite également la bibliothèque, constitue un précieux legs historique pour notre région. Les citoyens pourront donc profiter d'un lieu rassembleur qui favorisera grandement la vie communautaire de L'Islet. »

Le maire de L'Islet, M. André Caron

Faits en bref :

Le Fonds des petites collectivités (FPC) est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le Gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Budget 2017 du Gouvernement du Canada propose 21,9 milliards de dollars pour appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Liens connexes :

