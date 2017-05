FPI Cominar présente Womance en tournée exclusive dans son portefeuille de centres commerciaux







FPI Cominar poursuit ses innovations au sein de son portefeuille immobilier en proposant des projets d'incubateurs d'entreprises et des concepts de boutiques éphémères.

QUÉBEC, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - À ce titre, FPI Cominar est heureux d'annoncer que le concept Womance effectuera une tournée au sein de ses propriétés au cours des prochains mois. Andréanne Marquis, jeune entrepreneure québécoise propose, par le biais de sa boutique en ligne, des vêtements de marques et accessoires de créateurs québécois et connaît un immense succès qui prendra vie dans les centres commerciaux de Cominar. Elle débutera sa tournée à Québec, plus précisément à Place de la Cité en juin et visitera ensuite Carrefour Rimouski, Alexis Nihon, Les Rivières, Galeries de Hull, Centre commercial Rivière-du-Loup, Mail Champlain, Place Bathurst Mall et Galeries Rive-Nord.

« Cette collaboration avec Cominar s'inscrit dans une démarche du Fonds de placement immobilier ayant pour objectif d'encourager l'entreprenariat, d'apporter un support à la relève, d'offrir une vitrine à une nouvelle génération de designers et d'artisans de talent. Mais c'est aussi une occasion unique de créer un contact physique privilégié avec de jeunes entreprises accessibles qu'en ligne actuellement » affirme Richard Nolin, vice-président, opérations et stratégie commerciale, FPI Cominar.

«?Nous osons repenser le traditionnel rapport entre locateur et détaillant, en positionnant les consommateurs et les entrepreneures en amont de notre stratégie?» ajoute Manon Larose, vice-présidente, Location - commerce de détail, FPI Cominar.

Depuis plusieurs mois, FPI Cominar a procédé au lancement de concepts novateurs d'incubateurs d'entreprise. Que ce soit en proposant à Centropolis l'Espace Éphémère de plus de 2 500 pieds carrés pouvant accueillir des boutiques éphémères, des événements ponctuels ou des installations temporaires ou encore en créant à Dixie Mall le Living Room, proposant un espace multi usages pour une rencontre, un événement ou pouvant accueillir un concept éphémère, ou encore L'espace collectif et L'éphémère au Carrefour Charlesbourg, FPI Cominar réinvente l'espace traditionnel.

Créé pour répondre à une nouvelle tendance du commerce de détail, un récent concept éphémère a vu le jour à Rockland. Le Cabinet Éphémère et 20 créateurs québécois, dont Marie Saint Pierre collection homme, P2 par Philippe Dubuc, Nisse, LAMARQUE, VOLT Design et Betina Lou propose une nouvelle destination lifestyle pour le talent québécois et présente une approche novatrice et renouvelée à la clientèle.

FPI Cominar entend proposer des concepts de boutiques éphémères dans d'autres centres commerciaux de son portefeuille car cette innovation répond aux exigences du nouveau commerce de détail. Celui-ci doit se réinventer et complémenter le commerce en ligne, afin de faire vivre des expériences de magasinage distinctives, qui rapprochent le designer d'objet de sa clientèle.

À PROPOS DE FPI COMINAR

FPI Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et demeure, à ce jour, le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 529 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, de commerce de détail et industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de FPI Cominar totalise 44,1 millions de pieds carrés de superficie au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site web de Cominar cominar.com .

