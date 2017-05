Réouverture officielle du bureau d'Anciens Combattants Canada à Prince George







Le point de service situé au 299, rue Victoria permettra d'offrir des services à environ 1 300 anciens combattants.

PRINCE GEORGE, BC, le 25 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît la contribution remarquable des anciens combattants au service de notre pays et la nécessité de leur offrir les services et les avantages dont ils ont besoin pour leur permettre d'améliorer leur qualité de vie.

Les anciens combattants, leur famille et des intervenants locaux se sont joints aujourd'hui aux représentants du gouvernement du Canada pour souligner la réouverture du bureau d'Anciens Combattants Canada à Prince George, en Colombie-Britannique.

Fermé en 2012, le bureau de Prince George est le dernier des neuf bureaux d'Anciens Combattants Canada à rouvrir au pays. D'ici la fin mai 2017, un nouveau bureau (le dixième) ouvrira à Surrey, en Colombie-Britannique. Le Ministère a aussi augmenté les services fournis aux anciens combattants dans les territoires et les autres collectivités du Nord.

Le bureau de Prince George est situé au 299, rue Victoria, 4e étage, bureau 435, Prince George (Colombie-Britannique). Le bureau comptera environ quatre employés qui serviront près de 1 300 anciens combattants dans la région. Ces employés répondront aux questions sur les services et les avantages offerts, prendront des dispositions pour les examens médicaux aux fins de pensions, et aideront les anciens combattants à remplir et à présenter les demandes de même qu'à soumettre les reçus requis. De plus, les anciens combattants bénéficiaires de services de gestion de cas pourront rencontrer leur gestionnaire à ce bureau.

Citations

« La réouverture du bureau de Prince George est particulièrement importante parce qu'il s'agit du dernier bureau d'ACC à ouvrir de nouveau ses portes. Notre gouvernement s'est engagé à rouvrir tous les bureaux qui avaient fermé et nous respectons notre promesse aujourd'hui. Nous pensions qu'il était important pour les anciens combattants et leur famille qui vivent dans ces régions de pouvoir rencontrer le personnel d'ACC et d'avoir accès à ces services et à ces avantages près de chez eux. »

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

La réouverture des neuf bureaux d'Anciens Combattants Canada qui avaient été fermés est l'une des priorités énoncées dans la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants.

Le bureau de Corner Brook (T.-N.-L.) a rouvert ses portes le 5 juillet 2016; celui de Brandon ( Manitoba ), le 21 octobre 2016; celui de Sydney (N.-É.) le 31 octobre 2016; celui de Kelowna (C.?B.), le 1 er novembre 2016; ceux de Saskatoon ( Saskatchewan ) et Charlottetown (Î.?P.?É.), le 30 novembre 2016; celui de Thunder Bay ( Ontario ), le 18 janvier 2017; et celui de Windsor ( Ontario ), le 21 avril 2017. Un nouveau bureau ouvrira à Surrey (C.-B.) à la fin de mai 2017.

(T.-N.-L.) a rouvert ses portes le 5 juillet 2016; celui de Brandon ( ), le 21 octobre 2016; celui de (N.-É.) le 31 octobre 2016; celui de (C.?B.), le 1 novembre 2016; ceux de ( ) et (Î.?P.?É.), le 30 novembre 2016; celui de ( ), le 18 janvier celui de ( ), le 21 avril 2017. Un nouveau bureau ouvrira à (C.-B.) à la fin de mai 2017. Anciens Combattants Canada embauche actuellement de nouveaux employés afin de veiller à ce que les anciens combattants, les membres des Forces armées canadiennes, le personnel de la GRC et leur famille reçoivent les meilleurs services possible dans leur collectivité. Le Ministère embauchera notamment du personnel pour s'assurer que la charge de travail de chaque gestionnaire de cas ne dépasse pas une moyenne de 25 cas.

Depuis avril 2017, Anciens Combattants Canada a embauché 400 nouveaux employés de première ligne.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2017 à 13:00 et diffusé par :